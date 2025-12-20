Возможны ли выборы на ВОТ: президент прояснил ситуацию

Президент Владимир Зеленский заявил, что на временно оккупированных территориях Украины не может быть никаких выборов. По его словам, Россия традиционно объявляет результаты еще до подсчета голосов, что делает невозможным честный избирательный процесс.

Об этом Владимир Зеленский сообщил журналистам во время пресс-конференции с Премьер-министром Португалии. Мероприятие состоялось в рамках официального визита и было посвящено вопросам международного сотрудничества и безопасности.

Комментируя возможность проведения выборов на временно оккупированных территориях, президент подчеркнул, что там не существует ни безопасности для граждан, ни условий для свободного волеизъявления. "На неконтролируемых Украиной территориях, временно оккупированных, не могут проводиться выборы. Потому что понятно, как они будут проводиться — как всегда это делает Россия. Она сначала говорит о результате, даже своих внутренних выборов, а потом подсчитывают уже голоса", — заявил Зеленский.

Президент также отметил, что в контексте предстоящих выборов в Украине необходимо сосредоточиться на двух ключевых вопросах. Первое — это обеспечение безопасности граждан, в частности в условиях продолжающейся войны. Второе — обновление законодательства, ведь действующие нормы не учитывают реалий военного времени и требуют соответствующих изменений.

По словам Владимира Зеленского, Украина должна найти законный и безопасный механизм, который позволит в будущем провести демократические выборы, но только после создания надлежащих условий и восстановления контроля над всей территорией государства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не будет решать, когда и в каком формате будут проходить выборы в Украине. По его словам, главарь Кремля не будет влиять на волеизъявление украинского народа, в частности, на результат.

Голосовать будут только граждане Украины, которые находятся на подконтрольной Киеву территории. Об этом президент заявил во время пресс-конференции 20 декабря. Только так можно обеспечить честные и прозрачные выборы, на которых присутствуют иностранные наблюдатели, фиксирующие легитимность процесса.

Относительно украинцев, находящихся за рубежом, МИД Украины уже контактирует с иностранными партнерами по вопросам выборов. Решается вопрос, в частности, с соответствующей инфраструктурой, чтобы процесс голосования был комфортным.

