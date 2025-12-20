'Не Путину решать': Зеленский ответил на упреки диктатора РФ по выборам

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не будет решать, когда и в каком формате будут проходить выборы в Украине. По его словам, главарь Кремля не будет влиять на волеизъявление украинского народа, в том числе, на результат.

Также Зеленский подчеркнул, что голосовать будут только граждане Украины, которые находятся на подконтрольной Киеву территории. Об этом президент заявил во время пресс-конференции 20 декабря.

Выборы и манипуляции Путина

По словам президента, только на подконтрольной Украине территории можно обеспечить чесные и прозрачные выборы, на которых присутствуют иностранные наблюдатели, которые фиксируют легитимность процесса.

Что касается украинцев, которые находятся за границей, министерст во иностранных дел уже контактируют с иностранными партнерами по вопросу выборов. Решается вопрос, в частности, с соответствующей инфраструктурой, чтобы процесс голосования был комфортным.

"Все-таки не Путину решать, когда и в каком формате будут проходить выборы в Украине, потому что это выборы исключительно украинские, народа Украины. Он точно не гражданин Украины, он точно не будет влиять ни на что, на результат тем более", – ответил Зеленский на заявления Путина.

Також голова держави зазначив, що в контексті наступних виборів в Україні треба говорити про дві речі: безпека та законодавство. Зеленский відповів, що під час війни треба якимось чином знаходити кроки щодо змін.

Водночас президент заявив, що на тимчасово окупованих територіях України виборів не буде.

"На неконтрольованих Україною територіях, тимчасово окупованих, не можуть проводитись вибори. Бо зрозуміло, як вони будуть проводитись – як завжди це робить Росія. Вона спочатку говорить про результат, навіть своїх внутрішніх виборів, а потім підраховують вже голоси", – розповів Зеленський журналістам під час конференції з прем'єр-міністром Португалії.

Что предшествовало

Российский диктатор Путин заявил о готовности "рассмотреть меры безопасности" во время выборов в Украине, в частности с возможным прекращением огня и обстрелов в день голосования. Однако он требует обеспечить участие в выборах украинцев, проживающих на оккупированной территории.

Почему не было выборов

В 2024 году в Украине должны были состояться президентские выборы. Но после полномасштабного вторжения России было введено военное положение, чтобы сосредоточить все усилия государства на отражении агрессии.

Согласно статье 19 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", в условиях военного положения запрещается проведение выборов президента Украины, а также выборов в Верховную Раду и органы местного самоуправления. Также запрещается проведение всеукраинских и местных референдумов.

При этом законодательство предусматривает сохранение непрерывности власти в условиях военного положения. Согласно Конституции Украины, в случае введения военного или чрезвычайного положения полномочия Верховной Рады продлеваются до дня первого заседания первой сессии после отмены военного или чрезвычайного положения. Полномочия действующего президента продолжаются до вступления на пост новоизбранного главы государства, выборы которого проводятся после отмены военного положения.

Напомним, президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, якобы в Украине необходимо провести новые выборы, ведь страна уже длительное время не проводила голосования. Он отметил, что слова Киева о демократии выглядят непоследовательно без возобновления выборов.

Ранее Зеленский уже объяснял, что, прежде чем организовывать проведение выборов, Украина нуждается в обеспечении безопасности избирательного процесса. Глава государства отмечал, что Украина могла бы провести выборы президента – но при условии прекращения огня на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что Украина может быть готова к проведению выборов в течение следующих 60-90 дней. Однако некоторые аналитики утверждают, что проведение выборов сейчас приведет к серьезной политической неопределенности, что сыграет на руку России.

