'Безрассудные и воинственные заявления': Иран пожаловался на США в ООН после угроз Трампа

Иран пожаловался в Совет Безопасности ООН на угрозы президента США Дональда Трампа бомбардировать республику. Там отметили, что они "безрассудны и воинственны".

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Об этом пишет издание Reuters. Тегеран также назвал заявления американского лидера "вопиющим нарушением международного права" и основополагающего Устава ООН.

"Решительно предостерегаем от любого военного авантюризма. Тегеран будет быстро реагировать на любой акт агрессии или нападение Соединенных Штатов или их марионетки, израильского режима, против его суверенитета, территориальной целостности или национальных интересов", – говорится в заявлении посла Ирана в ООН Амир Саид Ираване.

Также сообщалось, что вооруженные силы Ирана подготовили ракеты в случае эскалации со стороны Соединенных Штатов. Соответствующие действия являются следствием неоднократных угроз главы Белого дома Дональда Трампа в случае отказа Тегерана от нового ядерного соглашения на его условиях.

Напомним, более недели назад Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором потребовал заключить новый договор об иранском ядерном потенциале. На это американский глава дал Тегерану два месяца. Министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что письмо Трампа содержало "скорее угрожающую позицию".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить соглашение с Соединенными Штатами, иначе очень скоро с ним "что-нибудь случится". Президент США сообщил, что направил письмо Али Хаменеи, верховному лидеру страны, и отметил, что хочет достичь соглашения по ядерной программе.

Али Хаменеи 8 марта ответил, что не собирается договариваться с запугивающими его правительствами. По его словам, они настаивают на переговорах "не для решения проблем", а только потому, что хотят "доминировать".

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