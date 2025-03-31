Иран подготовил ракеты к запуску в случае эскалации со стороны США – Tehran Times

Вооруженные силы Ирана подготовили ракеты в случае эскалации со стороны Соединенных Штатов. Соответствующие действия являются следствием неоднократных угроз главы Белого дома Дональда Трампа, в случае отказа Тегерана от нового ядерного соглашения на его условиях.

Видео дня

Об этом сообщает The Tehran Times. Большинство ракет, готовых к запуску, размещены в подземных укреплениях по всей стране, предназначенных для противодействия авиаударам.

Как пишет издание, после инаугурации в январе американский президент неоднократно заявлял о намерении нанести удары по Ирану, если тот не пойдет на уступки, включающие полный демонтаж ядерной программы, прекращение связей с группами Сопротивления и ограничение ракетной и беспилотной программ.

Со своей стороны власти Ирана отказались вести переговоры на таких условиях и заявили о готовности решительно ответить на любую агрессию со стороны США.

Напомним, более недели назад Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором потребовал заключить новый договор об иранском ядерном потенциале. На это американский глава дал Тегерану два месяца. Министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что письмо Трампа содержало "скорее угрожающую позицию".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить соглашение с Соединенными Штатами, иначе очень скоро с ним "что-нибудь случится". Президент США сообщил, что направил письмо Али Хаменее, верховному лидеру страны, и подчеркнул, что хочет достичь соглашения по ядерной программе.

Али Хаменеи 8 марта ответил, что не собирается договариваться с запугивающими его правительствами. По его словам, они настаивают на переговорах "не для решения проблем", а только потому, что хотят "доминировать".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!