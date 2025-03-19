Трамп дал Ирану два месяца на заключение нового ядерного соглашения – Axios

Президент США Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменее. В нем американский лидер требует заключить новый договор об иранском ядерном потенциале в течение двух месяцев

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Об этом 19 марта сообщил портал Axios, ссылаясь на информацию, полученную от американского чиновника и двух источников, осведомленных о письме.

По их словам, письмо Трампа к Хаменее было "жестоким" и предлагало переговоры о новом ядерном соглашении, в то же время предупреждая о последствиях в случае, если Иран отклонит предложение и продолжит продвигать свою ядерную программу.

Собеседники издания отметили, что Трамп назвал двухмесячный срок для заключения этого соглашения. В то же время они не уточнили, должны ли эти два месяца отсчитываться с момента доставки письма или с момента начала переговоров.

"Но если Иран отвергнет предложение Трампа и не пойдет на переговоры, шансы на то, что США или Израиль предпримут военные действия против ядерных объектов Ирана, резко возрастут", – отметило издание.

По данным источников, письмо для Хаменеи было передано несколько дней назад спецпосланником президента Трампа Стивом Виткоффом президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду на встрече в Абу-Даби.

Затем глава МИД ОАЭ Анвар Гаргаш отправился в Тегеран и передал письмо главе МИД Ирана.

Перед тем как письмо передали иранцам, Белый дом ознакомил с его содержанием нескольких союзников США, включая Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

В Министерстве иностранных дел Ирана ранее на этой неделе заявили, что письмо Трампа еще изучается, а ответ на него еще готовится, отметило издание.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить соглашение с Соединенными Штатами, иначе очень скоро с ним "что-нибудь случится". Президент США сообщил, что направил письмо Али Хаменее, верховному лидеру страны, и подчеркнул, что хочет достичь соглашения по ядерной программе.

Али Хаменеи 8 марта ответил, что не собирается договариваться с запугивающими его правительствами. По его словам, они настаивают на переговорах "не для решения проблем", а только потому, что хотят "доминировать"

Позже и президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что не желает вести переговоры с Трампом, когда ему угрожает. Он также сказал, что президенту США "должно быть стыдно за то, что он сделал" с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По данным The New York Times, Иран по-прежнему находится на пороге ядерных возможностей и ищет ускоренный способ производства ядерного оружия.

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