В Киеве запустили новый автобус в музей 'Пирогово'. Схема и расписание

В Киеве в субботу, 30 мая, начал действовать новый автобусный маршрут № 58. Общественный транспорт позволит жителям и гостям столицы быстро и удобно добираться до Музея под открытым небом в Пирогово.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального музея народной архитектуры и быта Украины. Время в пути составит около 20 минут.

"Друзья, есть для вас отличная новость ко Дню города! С 30 мая от станции метро "Выставочный центр" до центрального входа Национальный музей народной архитектуры и быта Украины будет курсировать рейсовый городской автобус №58", – говорится в сообщении.

В музее отметили, что теперь дорога к одному из крупнейших центров украинского культурного наследия станет значительно удобнее.

Как рассказали в пресс-службе КП "Киевпастранс", движение рейсов маршрута № 58 будет организовано по следующей схеме:

станция метро "Выставочный центр" – проспект Академика Глушкова – улица Академика Заболотного – улица Академика Тронько – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины – улица Академика Тронько – улица Академика Заболотного – проспект Академика Глушкова – улица Васильковская – станция метро "Выставочный центр".

Согласно расписанию движения, от станции метро "Выставочный центр" первый автобус будет отправляться в 8:10, а последний – 18:00. Из музея в сторону станции столичной подземки последний общественный транспорт отправляется в 18:30.

