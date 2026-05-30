'Звук тревоги страх не нагоняет?' Анастасию Приходько разнесли в сети из-за скандального заявления об украинском гимне

Украинская певица Анастасия Приходько в очередной раз нарвалась на резкую критику от сограждан. Причиной возмущения стал новый пост артистки, где она заявила, что гимн Украины, который включают в ее городе в девять утра, звучит как "нам конец".

Прочитав соответствующую публикацию Приходько на платформе Threads, пользователи сети не сдерживали эмоций и подчеркнули: исполнительница должна была бы радоваться, что благодаря постоянной работе военных проснулась утром, а не жаловаться на государственный символ. К жаркой дискуссии присоединились и инфлюенсер Елена Мандзюк и шоумен Анатолий Анатолич.

"Скажите, пожалуйста, я никак не могу привыкнуть к тому, что в 9 утра включают громко Государственный Гимн Украины. Сквозь сон это будто звучит как "нам конец"! Я, честно говоря, каждый раз просыпаюсь со страхом... Вроде, что случилось?", – написала певица.

Однако такие эмоции Анастасии Приходько отнюдь не разделили пользователи сети. Так, например, Елена Мандзюк пристыдила артистку за то, что ее "пугает" государственный символ Украины, приведя в качестве примера уважения к родной стране поступок украинских гимнасток Софии Краинской и Варвары Чубаровой. Во время соревнований в болгарской Варне спортсменки закрыли лицо руками и надели наушники в момент, когда на арене звучали гимны России и Беларуси.

"Сегодня вижу, как украинская певица говорит, что ее пугает гимн Украины. Что произошло, если символ собственного государства вызывает не гордость, не уважение и не благодарность, а страх?", – написала инфлюенсер.

Более саркастичный комментарий под постом певицы оставил шоумен Анатолий Анатолич: "Настя, судя по тому, что тебе приходится слушать гимн в 9 утра без твоего желания, тебя все же приняли в СИЗО? Правильно я понимаю?".

Жестко раскритиковали заявление Приходько и другие пользователи сети:

"Украинский гимн боятся только враги или предатели. Ни один украинец гимна своего государства никогда не испугается".

"Вы не можете привыкнуть, что здесь Украина?"

"Лучше бы вы боялись проснуться от российского гимна".

"Радуйтесь и благодарите ВСУ, что вообще проснулись. А гимн как-то переживете".

"Уважаемая, вам не нравится язык, вам не нравится гимн в честь памяти павших героев, которые отдали жизнь. Может вы не в той стране живете? Не мучайте себя или уважайте страну, в которой вы живете, учитывая язык и способы чествования героев, которые отдали самое ценное, чтобы мы с вами могли просыпаться в своей стране".

"Анастасия, а звук тревоги ночью страх не нагоняет? Звук шахеда? Только звук гимна Украины в 9 утра? Странность какая-то".

Предыдущий скандал с Приходько

В конце апреля певица сильно разозлила украинцев своей позицией по языковому вопросу. Анастасия Приходько сделала пост в Threads, где заявила: "Привет, я Анастасия Приходько и я говорю на киевском русском языке. Вопросы?". Попытка исполнительницы подать русский язык как "киевский" спровоцировала волну критики и, что интересно, заставила ее "переобуться". Певица сделала новую публикацию на украинском, но с ошибками: "Привіт, я Анастасія Приходько. Для особливо збуджених: я говорю і на рідній мові – українській. Питання?" ("на рідній мові" является калькой с русского. Правильно: "рідною мовою").

Через некоторое время после скандала исполнительница вышла на связь с новым заявлением. Приходько подчеркнула, что не собирается подстраиваться под желания других и упрекнула украинцев в том, что они "жрут своих" из-за разных взглядов.

