'Без волокиты': в МИД Британии поддержали вступление Украины в НАТО по сценарию Финляндии и Швеции

Украина сможет вступить в НАТО по сценарию Финляндии и Швеции. Эти страны вступают в Альянс без Плана действий по членству (ПДЧ).

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Об этом сказал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в интервью газете La Repubblica. "Я считаю, что Украина может сделать это без обычной волокиты, как это произошло со Швецией и Финляндией", – сказал он.

В то же время глава британского МИД отметил, что не знает, когда именно Украина присоединится к НАТО, поскольку неизвестно, когда завершится война с РФ.

"Армия в Киеве теперь имеет опыт поставок вооружений и обучения по стандартам НАТО", – сказал Клеверли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО до окончания войны с Россией. Это очень важно сделать именно сейчас, считает глава государства.

– Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не принять Украину в НАТО после войны с Россией было бы для Европы самоубийством. Иначе дверь для российской агрессии на континенте будет оставаться открытой.

– На саммите НАТО в Вильнюсе Украина надеется получить конкретные решения относительно интеграции в Альянс, а также гарантии безопасности на время до вступления.

– О дискуссиях на Западе относительно вступления Украины в НАТО читайте в нашем материале.