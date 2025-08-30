'Без наших войск': Трамп признался, кто обеспечит военное присутствие в Украине

Американских солдат на территории Украины не будет. Однако США готовы помочь Европе с предоставлением гарантий безопасности, в том числе авиационной поддержкой.

Видео дня

Соответствующее заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью изданию Daily Caller. Разговор был записан в пятницу, 29 августа, в Овальном кабинете Белого дома.

Для помощи Европе понадобятся американские самолеты

Республиканец заверил, что готов помочь с гарантиями ненападения, даже если это потребует авиационной поддержки со стороны Соединенных Штатов. Однако он против того, чтобы военнослужащие ВС США находились на украинской территории после потенциального мирного соглашения.

Когда Трампа спросили о роли американских самолетов, он сказал: "Возможно, мы что-нибудь предпримем".

"Послушайте, я бы хотел, чтобы проблема была решена. Это не наши солдаты, но каждую неделю гибнут от пяти до семи тысяч человек, в основном молодые люди. Если бы я мог это остановить и позволить самолету время от времени летать в воздухе, то в основном это были бы европейцы, но мы бы им помогли. Они, знаете ли, нуждаются в помощи, и мы бы им помогли, если бы смогли что-то сделать", – заявил глава Белого дома.

Он признал, что российско-украинскую войну вряд ли выйдет урегулировать без каких-либо гарантий безопасности.

Европейские партнеры хотят решить этот вопрос. "Если мы можем им помочь – я готов это сделать. Речь идет о множестве жизней. Речь идет не о том, что я начал – я унаследовал эту войну. И все, что я пытаюсь сделать, это потушить пламя, понимаете?" – сказал американский президент.

Добавим: в этом же интервью Дональд Трамп заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшее время представляется маловероятной. Однако, по его мнению, трехсторонний саммит рано или поздно произойдет.

Что предшествовало

В интервью Fox News 19 августа президент США исключил возможность присутствия американских военнослужащих на территории Украины в качестве гарантии безопасности. Тогда же Трамп заявил о своей готовности использовать американские силы в воздухе в рамках будущего соглашения.

По информации The Telegraph, Вашингтон якобы может отправить в Украину свои частные военные компании и ведет на счет этого переговоры с европейскими союзниками. Официальных подтверждений такого сценария не поступало.

По словам премьер-министра Италии Джорджи Мелони, основной сценарий предоставления Киеву гарантий безопасности после потенциальной мирной сделки основан на защите, похожей на статью 5 Устава Североатлантического альянса. Эту идею предложил Рим.

Западные союзники продолжают обсуждение возможных конфигураций и рассматривают трехуровневую систему обороны для Украины.

Как ранее писал OBOZ.UA, президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза публично заявил, что политика Дональда Трампа в вопросе войны России против Украины играет на руку Москве. Он назвал американского президента "российским агентом".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!