'Российский агент': президент Португалии жестко высказался о Трампе

В четверг, 28 августа, президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза публично заявил, что политика Дональда Трампа в вопросе войны России против Украины фактически играет на руку Москве. Он также охарактеризовал американского президента как "российского агента".

Видео дня

В своем выступлении он заявил, что новая администрация США, несмотря на дипломатические инициативы, стратегически больше способствует России, чем Украине. Об этом сообщает EuroNews со ссылкой на выступление президента Португалии, а также CNN Portugal, которая транслировала мероприятие.

"Объективно говоря, новое американское руководство стратегически способствует Российской Федерации", – заявил Марсело Ребелу де Соуза в Каштелу-де-Виде.

Ребелу де Соуза отметил, что Вашингтон выдвигает "ужасные угрозы" Москве относительно санкций, но так и не ввел их. Он также добавил, что Трамп пытается играть роль арбитра, но фактически ведет переговоры лишь в интересах одной стороны. При этом Европа, по его словам, недооценила влияние "трампизма" и не была готова к новой расстановке сил после выборов в США.

Угроза уступок Москве

Европейские СМИ напоминают, что в последнее время Трамп активно пытается позиционировать себя как главный посредник в войне России против Украины. Он даже пригласил Владимира Путина на встречу в Аляске. После этого появились опасения, что Киев может быть вынужден отдать контроль над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями, а также Крымом, который Россия оккупировала еще в 2014 году.

В то же время, как уточняет агентство Lusa, недавняя встреча в Белом доме с участием Владимира Зеленского и европейских лидеров завершилась созданием единой позиции относительно гарантий безопасности для Украины. США подтвердили свою готовность поддержать Киев в этом вопросе.

Что Трамп думает об ударах России и Украины

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп был недоволен из-за российского удара по Киеву. Но его это "не удивило". Он якобы считает, что украинский лидер и российский диктатор "не могут прекратить войну".

"Он не рад этим новостям. Но и не удивлен. Эти две страны воюют уже долгое время. Россия начала это наступление на Киев. И так же Украина недавно нанесла удар по российским нефтеперерабатывающим объектам. Они вывели из строя 20% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов в течение августа", – сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

