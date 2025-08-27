Мелони: аналог статьи 5 НАТО является главным на столе переговоров по Украине

Основной сценарий предоставление Украине гарантий безопасности после потенциальной мирной сделки основан на защите, похожей на статью 5 Устава Североатлантического альянса. Это идея Италии, и страна может гордиться этим.

Соответствующее заявление сделала премьер-министр Джорджа Мелони, выступая на саммите Rimini Meeting 2025. Главу итальянского правительства цитирует La Repubblica.

"Итальянское предложение, основанное на механизме, вдохновленном статьей 5 Устава НАТО, в настоящее время является основным. Это потенциальный вклад нашей страны в дело мира, и, я думаю, мы можем им гордиться", – сказала она.

Мелони видит "проблеск надежды"

Премьер Италии довольно оптимистично прокомментировала дипломатический процесс урегулирования российско-украинской войны.

По ее мнению, переговоры между Киевом и Москвой могут состояться. "Наконец-то, после трех с половиной лет, в течение которых Россия не подавала никаких признаков диалога, а лишь требовала от Киева капитуляции, появился проблеск надежды на мирный путь", – считает Мелони.

Она отметила роль президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, но подчеркнула, что значительный вклад сделала сама Украина, поддерживаемая ЕС и другими партнерами.

"Эти проблески надежды стали возможны, конечно, благодаря инициативе президента США, но в еще большей степени благодаря героическому сопротивлению украинского народа и объединенной поддержке Запада, Европы и Италии, несмотря на не всегда убедительное общественное мнение", – заявила премьер-министр.

– По данным СМИ, западные союзники Киева продолжают обсуждение возможных конфигураций гарантий безопасности и рассматривают трехуровневую систему обороны для Украины.

– Дональд Трамп отметил, что преимущественно это будет дело Европы, хотя Америка и будет в определенной степени привлечена к этому процессу.

– Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине не нужны гарантии безопасности, которые якобы может предоставить государство-агрессор. Она постоянно нарушала свои обещания, поэтому нам нужны гарантии, которые будут действительно защищать от РФ.

