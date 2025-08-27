В позиции США есть 'сдвиг': на Западе рассматривают три уровня обороны Украины после войны – FT

Западные союзники Украины продолжают обсуждение возможных конфигураций гарантий безопасности для Украины после завершения войны. К ним согласились присоединиться США.

Сейчас рассматривается трехуровневая система обороны для Украины. Подробности сообщает издание Financial Times.

Что известно

В материале Financial Times со ссылкой на неназванных европейских и украинских чиновников указано, что США заявили о готовности предоставлять разведывательные ресурсы и поддержку любой западной системе безопасности для послевоенной Украины. В частности, они якобы готовы принять участие в обеспечении безопасности в воздухе.

"На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что Америка будет участвовать в "координации" гарантий безопасности для послевоенной Украины, чего требовал Киев для сдерживания будущего нападения со стороны России после любого мирного соглашения. С тех пор чиновники США во время многочисленных обсуждений заявляли европейским коллегам, что Вашингтон готов предоставить "стратегические ресурсы", включая разведку, наблюдение и рекогносцировку, средства командования и управления, а также средства противовоздушной обороны, чтобы обеспечить любое развертывание сил под руководством Европы на местах, сообщили Financial Times четыре чиновника, знакомые с переговорами", – говорится в сообщении.

В Коалиции желающих, которую возглавляют Великобритания и Франция, уже публично давно говорят о защите Украины от будущей российской агрессии после завершения текущей войны. Однако частным образом европейские чиновники признавались, что развертывание европейских войск в Украине возможно только при условии поддержки США в обеспечении, контроле и защите европейских войск.

"Предложение США, озвученное в последние дни во время ряда встреч между должностными лицами национальной безопасности и военными лидерами США и ведущих европейских стран, зависит от обязательств европейских столиц развернуть десятки тысяч военнослужащих в Украине, предупредили чиновники. Она все еще может быть отменена. Однако это уже значительное изменение позиции администрации Трампа, которая ранее исключала любое участие США в защите Украины после окончания войны. Это изменение вдохновило европейских чиновников, которые месяцами убеждали Вашингтон, чтобы тот предоставил Киеву больше поддержки", – указано в материале.

При этом в Financial Times акцентировали внимание на том, что видение сути гарантий безопасности Москвой и Киевом существенно различаются. Так, Кремль требует, чтобы любые гарантии учитывали позицию России, на Банковой же отвергают идею Москвы о присутствии среди гарантов государства-агрессора.

В США, добавляют журналисты, по-прежнему категорически отвергают вариант с отправкой американских военных в Украину. Особо категоричные противники поддержки Украины в администрации Трампа (среди них и министр обороны США Пит Хегсет) подчеркивают, что любое участие Штатов в гарантиях безопасности для Украины якобы втянуло бы США в прямой конфликт с РФ.

В Пентагоне отказались комментировать еще не принятые решения. Фактический отказ от комментариев получили журналисты и в Белом доме.

"Президент Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают взаимодействовать с российскими и украинскими чиновниками по двусторонней встрече, чтобы остановить убийства и положить конец войнам... Дальнейшие публичные обсуждения этих вопросов не соответствуют национальным интересам", – отделались общими формулировками в администрации Трампа.

Да и сам президент США подчеркнул, что до обсуждения конкретики будущих гарантий безопасности для Украины дело до сих пор не дошло.

"Мы будем привлечены с точки зрения резервного копирования. Мы собираемся помочь им", – сказал Трамп журналистам.

А на прошлой неделе в эфире Fox News он заявил, что США "готовы помочь" европейским силам, "особенно, вероятно, с воздуха".

"Вашингтон уже поставляет Украине ракеты ПВО Patriot, но послевоенная поддержка будет включать американские самолеты, логистику и наземные радары, которые будут поддерживать и обеспечивать бесполетную зону и воздушный щит для страны. Согласно любому мирному соглашению, значительно превосходящие возможности США в области разведки, наблюдения, командования и управления позволили бы осуществлять спутниковый мониторинг прекращения огня и эффективную координацию западных сил в стране", – указано в материале.

По данным Financial Times, интенсивные обсуждения привели к началу формирования примерного плана будущих гарантий. Он может предусматривать демилитаризованную зону, возможно, патрулируемую нейтральными миротворческими войсками из третьей страны, согласованной Украиной и Россией. Гораздо надежнее границу позади нее будут защищать украинские войска, вооруженные и обученные военными НАТО, заявили трое чиновников.

Силы сдерживания под руководством Европы будут размещены глубже в Украине как третья линия обороны, а американские ресурсы будут поддерживать их с тыла.

"Но даже при условии потенциальной поддержки США, общественность и политики во многих европейских странах остаются обеспокоенными возможным развертыванием войск в Украине", – отметили в Financial Times.

Мирные усилия Трампа пока дали ограниченные результаты. Кремль отклонил предложение Трампа о встрече Путина с Зеленским для обсуждения мира, тогда как российский президент выдвигал максималистские требования, в частности по территории, которые пересекли бы красные линии для Украины.

"После встречи в Вашингтоне на прошлой неделе... одним из выводов было поручить советникам по национальной безопасности рассмотреть, как конкретно могут выглядеть гарантии безопасности. Вскоре мы услышим от этой группы... что будет предложено", – отметила во вторник, 26 августа, спикер Европейской комиссии Паула Пинью.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское военное руководство проинформировало его "о работе со всеми партнерами в рамках коалиции желающих".

"Темп работы необходимо ускорить. Оборонительный компонент гарантий безопасности должен быть детально разработан в ближайшее время", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии разгорелась дискуссия об отправке войск в Украину. Пока федеральный канцлер страны Фридрих Мерц видит в этом путь к лидерству Германии на континенте, значительная часть немцев, а также немецких политиков, включая однопартийцев канцлера, демонстрируют куда меньший энтузиазм.

