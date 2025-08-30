США могут отправить частную армию в Украину – The Telegraph

В рамках гарантий безопасности, которые могут быть предоставлены Украине в случае заключения мирного соглашения, США могут отправить в страну свои частные военные компании. Администрация президента Дональда Трампа якобы ведет переговоры с европейскими союзниками, чтобы разрешить своим военным подрядчикам "помочь построить укрепления для защиты американских интересов" в Украине.

Соответствующее заявление сделало The Telegraph. Издание утверждает, что Вашингтон рассматривает такой "обходной путь" после того, как Трамп обещал не отправлять военнослужащих ВС США в Украину.

Как американские компании могут помочь Украине

Их могут задействовать для восстановления линии обороны, создания новых баз и защиты американских предприятий.

"Передовые укрепления и базы поблизости могут быть построены американскими частными военными подрядчиками, как это было сделано в Ираке и Афганистане", – указали журналисты.

В Соединенных Штатах рассчитывают, что присутствие американцев послужит сдерживающим фактором для Кремля. Также это рассматривается как существенная поддержка для европейских держав, которые хотят заручиться помощью США в окончательном мирном соглашении.

Неназванные источники The Telegraph заявили: "Их развертывание будет означать, что Белый дом заинтересован в игре, и усилит сдерживающий эффект против российского нападения из-за опасений ответных действий США".

Такой шаг позволил бы Трампу успокоить опасения среди MAGA-сторонников, выступающих против иностранного вмешательства, а также предоставило бы президенту "еще одну бизнес-сделку".

Этот план все еще обсуждается, и никаких официальных подтверждений по этому поводу не было. Однако подробности гарантий ненападения могут быть объявлены уже в ближайшее время.

Что станет основой гарантий безопасности для Украины

Укрепление границы

Европейские чиновники заявляли, что основная стратегия предотвращения новой войны заключается в восстановлении Сил обороны Украины как главной формы сдерживания.

Согласно плану, украинские формирования будут защищать укрепленную границу между свободными и оккупированными территориями.

Воины будут перевооружены и обучены европейскими союзниками по НАТО с использованием существующих и новых механизмов.

Например, Украина могла бы продолжить закупку американского оружия, в том числе систем ПВО и ПРО Patriot или РСЗО Himars, используя средства, предоставляемые Европой.

Буферная зона

Некоторые европейские страны выдвинули идею создания демилитаризованной буферной зоны после окончания боев для разделения украинских и российских сил.

Патрулирование этой территории могли бы осуществлять миротворцы или наблюдатели. Очевидно, украинская сторона будет настаивать на размещении в этой зоне европейских войск; российская может потребовать включенности Китая как "гаранта" мирных договоренностей.

По данным Financial Times, в ходе своей встречи с европейскими лидерами на прошлой неделе Трамп также предлагал разместить китайские войска в качестве миротворцев.

"Разногласия между воюющими странами означают, что этот вариант вряд ли будет одобрен всеми сторонами", – указали в The Telegraph.

Иностранные военные

Силы под руководством Европы могли бы находиться в глубине Украины, чтобы обеспечить третью линию обороны в случае очередного вторжения РФ.

Ожидается, что в этой сдерживающей операции возьмут участие тысячи военнослужащих.

"Главная цель – продемонстрировать украинцам, что мы будем сражаться вместе с вами, если Россия снова вторгнется", – заявил один из неназванных чиновников.

Десятки стран (среди которых Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, а также страны Балтии, Северной Европы и Скандинавии) сообщали своим коллегам о потенциальной готовности присоединиться к миссии.

Однако если раньше обсуждалось развертывание около 30 000 солдат, сейчас эта цифра была уменьшена – по-видимому, из-за нехватки ресурсов и опасений, что в глазах кремлевского диктатора Владимира Путина она может показаться "слишком мускулистой".

По данным The Telegraph, схема может быть поэтапной и начинаться с запада Украины, постепенно охватывая все большее территории и воздушного пространства.

Патрулирование неба

Разрешение на возобновление авиаперелетов рассматривается союзниками как ключевой элемент в обеспечении инвестиционного стимула. В первую очередь речь идет об открытии украинских аэропортов на западе страны.

К этой миссии могут быть привлечены западные истребители и наземные системы ПВО.

"По мере укрепления доверия к соблюдению договоренностей миссия будет расширяться на восток – в сторону Киева и других городов", – считают в СМИ.

Черноморская оперативная группа

Согласно планам, Турция возглавит военно-морскую миссию в Черном море, направленную на обеспечение безопасности торговых судоходных путей в Украину и из нее.

Киеву удалось сохранить открытыми собственные судоходные коридоры в военное время, и партнеры могут помочь возобновить больше маршрутов благодаря западным военно-морским патрулям.

Миссия, поддерживаемая черноморскими странами Болгарией и Румынией, также возглавит работы по разминированию акватории.

Западные учебные миссии

Наиболее вероятным вариантом развертывания сил в Европе станет перевод военных инструкторов на новые базы в западных областях Украины.

Эту идею впервые предложил президент Франции Эммануэль Макрон в прошлом году. По словам бывшего американского чиновника, Джо Байден, тогдашний президент Соединенных Штатов, воспринял это предложение как попытку "эскалации".

Однако в этом году обсуждение плана началось снова. "Подготовка кадров ускорит процесс перевооружения и перестройки Вооруженных сил Украины, создав эффект "стального дикобраза" на линии фронта", – написали в СМИ.

Согласно текущим планам, на украинскую территорию могут перенести французские подготовительные курсы, а также британскую программу Interflex.

Поддержка США рассматривается как ключевая

Американская материально-техническая поддержка любого европейского развертывания рассматривается как предпосылка для гарантий безопасности.

Европейские чиновники полагают, что Вашингтон может согласиться на эту роль. К примеру, предоставлять американские тяжелые транспортные самолеты для переброски техники, оружия и войск.

Также крайне необходима помощь со стороны США в области разведки, рекогносцировки и наблюдения (ISR), поскольку европейским государствам не хватает спутниковых возможностей для надлежащего мониторинга прекращения огня. Разведывательная информация понадобится и для успеха миссии по патрулированию воздушного пространства.

Большинство европейских партнеров по-прежнему обеспокоены тем фактом, что любое развертывание войск возможно только при серьезной поддержке Вашингтона.

"Мы будем участвовать в качестве резервной поддержки. Мы собираемся им помочь", – обещал Трамп на прошлой неделе. Однако официальных договоренностей пока нет.

"Основная просьба европейских правительств к Трампу заключается в размещении истребителей и ракет в соседних Польше и Румынии, готовых отреагировать на первые признаки российской агрессии. Европейские чиновники полагают, что такой уровень гарантий со стороны Вашингтона заставит Россию дважды подумать, прежде чем нападать на их войска, размещенные в Украине", – объяснили в The Telegraph.

"Проблема в том, что сам Трамп считает, что его слова и власти достаточно, чтобы сдержать русских", – указал на проблему один из собеседников в Белом доме.

