Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что нужно восстановить структурированный диалог между Европой и Россией, не перекладывая ответственность за будущие переговоры и решения исключительно на Соединенные Штаты и не осуществляя давления на Украину. По его словам, сама Франция уже возобновила канал обсуждения на техническом уровне.

Об этом Эммануэль Макрон заявил в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung. По словам французского лидера, война России против Украины перешла в новую фазу.

Он ответил на вопрос о возможности его личного диалога с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Последние несколько месяцев мы вступили в новую фазу этой войны. Что ее вызвало? Две вещи: во-первых, мы достигли точки, когда война на истощение достигла конечной стадии, то есть потери и истощение с обеих сторон делают легитимным вопрос, как закончить эту войну. И во-вторых, американцы выразили желание ее закончить. Мое мнение простое: хотим ли мы делегировать эти дискуссии другим?" – сказал Макрон.

Французский лидер отметил, что географическое расположение не изменится, и "хотим мы этого или нет, Россия завтра также будет рядом – она просто за нашей дверью".

"Поэтому важно, чтобы мы структурировали восстановление европейского диалога с россиянами – без наивности, без давления на украинцев, но также чтобы в этой дискуссии не зависеть от третьих сторон. Поэтому я предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог. Для некоторых было еще рано отправлять своих дипломатических советников, как это сделали мы", – сказал французский президент.

По словам Макрона, сама Франция уже возобновила канал обсуждения на техническом уровне. Он подчеркнул, что диалог Европы с Россией необходим и важно, чтобы эти контакты были согласованы с европейскими партнерами и оформлены в единый европейский подход.

"Не должно быть много собеседников, а должен быть мандат, простое представительство – увидим, как мы организуем это, но диалог с Россией нужно восстановить", - заявил он.

Макрон объяснил это важностью обеспечить независимость Европы от Соединенных Штатов, чтобы будущие договоренности по безопасности континента и перспектив Украины не принимались без участия самих европейцев.

"Почему? Потому что в день, когда мы будем иметь мир, этот мир также будет касаться Европы. Хотите ли вы, чтобы тогда американские послы и посланники от вашего имени, от имени Европы, вели переговоры о дате вступления Украины в Европейский Союз? Нет, извините. Это вопрос самоуважения. Самоуважение – это хорошо, нам оно нужно. Поэтому не стоит бояться быть собой. Это в интересах Европы", – сказал французский президент.

Предыдущие заявления Макрона о возобновлении диалога с РФ

Напомним, в декабре Макрон заявил о необходимости для Европы возобновить контакты с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, это должно происходить только "в условиях прозрачности и сотрудничества с Украиной".

В Кремле отреагировали на слова президента Франции и похвалили Макрона за "политическую волю". Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отметил, что Путин "также выразил готовность вести диалог с Макроном".

А уже в начале февраля Эммануэль Макрон заявил о подготовке к возобновлению диалога европейцев с российским диктатором Путиным. По его словам, сейчас продолжаются "технические обсуждения" таких переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, советник Макрона Эммануэль Бонн тайно ездил в Москву и провел ряд встреч с официальными лицами в Кремле. Его целью было провести переговоры по ключевым вопросам, важнейшие из которых связаны с Украиной.

