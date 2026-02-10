В Украине за несколько недель проведут масштабную индексацию пенсий: на какой процент повысят и в чем главная проблема

Пенсии почти 10 млн украинцев с 1 марта пересчитают. Уже через несколько недель состоится наиболее масштабный перерасчет 2026-го. При этом для кого-то выплата может вырасти более чем на 1000 грн, тогда как другим ее повысят примерно на 100 грн. Меньше всего повезло "новым" пенсионерам – тем, кто вышел на заслуженный отдых за последние три года.

Видео дня

О том, какой и для кого будет индексация, читайте в материале OBOZ.UA.

Как узнать, кому повысят пенсии

Повышение пенсий в марте состоится для абсолютного большинства украинцев, показал опыт прошлых лет. Правда, не всегда речь идет об индексации (то есть увеличении на определенный процент). Кому-то пенсию повысят на определенную сумму, которая не зависит от размера собственной выплаты. Например, все, кто вышел на заслуженный отдых за последние три года, вместо индексации получат доплату (в прошлые годы это было 100-125 грн).

Есть также ограничения и по максимальному размеру прибавки. В прошлом году это было 1500 грн. В этом году индексация пройдет уже в девятый раз (ее запустили в 2017-м). Если сначала этот механизм позволил быстро поднять выплаты тем, кто уже давно вышел на пенсию, то сейчас он привел ко значительному падению доходов современных пенсионеров.

Если вы вышли на пенсию в течение последних трех лет, то в этом году вам не проведут индексацию. Та незначительная надбавка, предусмотренная постановлением правительства, не позволит компенсировать инфляцию. Поэтому реальная покупательная способность пенсии будет стремительно снижаться.

По разным подсчетам, за первые три года реальный размер пенсии (за вычетом инфляции) падает до 30%. И это на фоне значительного снижения размера всех пенсий, назначаемых после реформы 2017-го (в результате снижения в формуле коэффициента оценки стажа).

Кроме максимального размера повышения также постановлением устанавливается и минимальная доплата. В прошлом году она составляла 100 грн. На такое повышение могли рассчитывать и те украинцы, которые имеют невысокие выплаты, значительные "дотяжки" и "доплаты", в частности возрастные доплаты.

Каким будет размер индексации: предварительные расчеты

Размер индексации составляет половину от суммы среднегодовой за три года динамики зарплат и прошлогодней инфляции. Окончательные статистические данные Госстат еще не опубликовал. Однако в НБУ подсчитали, что в прошлом году цены выросли на 8%, тогда как, согласно данным ПФУ и по подсчетам OBOZ.UA, в среднем зарплаты за последние три года росли темпами в 20,16% ежегодно.

Итак, согласно этим расчетам, индексация должна составлять около 14%. Здесь стоит отметить, что это предварительные расчеты. Предыдущие расчеты OBOZ.UA (учитывая различные макропрогнозы) указывали, что размер индексации должен составлять от 11,97% до 14,6%.

Если индексация будет на уровне 14%, то:

на 300-400 грн повысят тем, кто имеет пенсию от минималки до 2857,1 грн;

на 400-500 грн – от 2857,1 до 3571,4 грн;

на 500-600 грн – от 3571,4 до 4285,71 грн;

на 600-700 грн – от 4285,71 до 5000,00 грн;

на 700-800 грн – от 5000 до 5714,29 грн;

на 800-900 грн – от 5714,29 до 6428,57 грн;

от 1000 грн – от 7142,86 грн.

Согласно статистике ПФУ, выплату до 5 тыс. грн получают 5 млн 549 тыс. пенсионеров. Это 53% от их общего количества. По предварительным расчетам, более 60% украинцев получают пенсию, размер которой значительно меньше среднего (а это 6,5 тыс. грн).

Также стоит отметить, что повышать будут не фактический размер пенсии, а ее "чистый", рассчитанный по формуле размер. То есть все возможные надбавки (за стаж, возрастные и т.д.) не будут учитываться. Например, если размер вашей пенсии по формуле составляет 2900 грн, но с учетом надбавок вы получаете 3200 грн, в результате индексации на 14% повысят пенсию не в 3200, а в 2900 грн (то есть на 406 грн, до 3306 грн).

Почему индексацию необходимо менять

В Украине до 2017-го действовала такая формула расчета пенсий:

средняя зарплата за три года * соотношение собственной зарплаты к средней * 1,5% и стаж в годах

После 2017-го в формуле расчета коэффициент оценки стажа снизили с 1,5% до 1%. Например, в прошлом году в формуле средняя зарплата за три года, которую учитывали, составляла 15 057,09 грн. Если бы украинец со средней зарплатой и 35 годами стажа в прошлом году выходил на пенсию по правилам, которые действовали до 2017-го, он имел бы такую выплату:

15 057,09 * 1 * 1,5 * 35 = 7 114,47 грн.

Но по новой формуле те, кто в прошлом году выходил на пенсию с такими показателями, имел право на пенсию в размере всего 5 269,9 грн. Фактически все будущие пенсии урезали. Причина такого решения: накануне этого решения в Украине снизили размер единого соцвзноса (ЕСВ). Это снижение привело к росту дефицита ПФУ. И правительство было вынуждено разработать реформу, в результате которой старые низкие пенсии повысили, но все новые выплаты – значительно урезали.

При этом новые пенсии фактически урезали дважды: и из-за отказа индексировать их в полном размере первые три года после назначения, и из-за изменения формулы расчета. И первое решение – незаконно, решил Верховный суд.