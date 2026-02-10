Греческий остров предлагает бесплатное проживание и даже завтрак: есть одно условие

Бесплатное жилье на греческом острове – звучит как мечта для тех, кто стремится к солнцу и морю. На одном из островов Эгейского моря такая возможность действительно существует. Участникам предлагают проживание, завтрак и коммунальные услуги без оплаты.

Однако роскошный отдых придется совместить с ответственной работой. Главное условие – помощь в приюте для кошек, рассказывает издание Express.

В чем суть предложения

Исторический остров Сирос, входящий в архипелаг Киклады в Эгейском море, приглашает волонтеров в приют Syros Cats. Здесь уже с 1990-х годов работает программа помощи бездомным животным: стерилизация, лечение, социализация и возвращение котов в безопасную среду.

Приют принимает волонтеров со всего мира. Участники не только помогают животным, но и погружаются в повседневную жизнь греческого острова.

Какие условия для волонтеров

Организаторы ищут физически выносливых, зрелых и ответственных людей, готовых остаться минимум на один месяц. Рабочий график – около пяти часов в день, пять дней в неделю.

Среди основных обязанностей:

уборка помещений,

подготовка и раздача корма,

уход за котятами,

создание безопасной и заботливой среды для животных.

Преимуществом будет опыт работы с ветеринарией или знакомство с поведением кошек, однако присоединиться может каждый, кто готов работать добросовестно и не боится физического труда.

Что получают взамен

Волонтерам предоставляют бесплатное проживание, завтрак и доступ к необходимым бытовым услугам. Это позволяет полностью сосредоточиться на работе и одновременно наслаждаться средиземноморским климатом.

Проживание рядом с другими волонтерами создает атмосферу международного сообщества и культурного обмена.

Чем особенный Сирос

Сирос часто называют более спокойной альтернативой таким популярным направлениям, как Санторини и Миконос. Здесь меньше массового туризма, больше аутентичности и исторического наследия.

Путешественники отмечают атмосферу старинных кварталов, пещерные церкви, локальные пляжи и традиционную кухню. Остров сохранил ощущение настоящей Греции без чрезмерной коммерциализации.

Когда можно податься

Набор на сезон 2026 года уже завершен. Желающие присоединиться в 2027 году смогут подать заявку после открытия регистрации в сентябре 2026 года через официальный сайт Syros Cats или подписавшись на рассылку новостей приюта.

