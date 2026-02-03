'Продолжаются технические обсуждения': Макрон признал, что Путин не демонстрирует готовности к переговорам о мире

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о подготовке к восстановлению диалога европейцев с российским диктатором Путиным. По его словам, несмотря на то, что сейчас Кремль не проявляет реальной готовности к мирным переговорам, речь идет о "техническом уровне".

Видео дня

Об этом он рассказал во время посещения региона Верхняя Сона во Франции. Его цитирует Le Monde.

Макрон ответил на вопрос одного из журналистов относительно возможных переговоров.

"Это должно быть подготовлено, поэтому сейчас продолжаются технические обсуждения по поводу подготовки к этому", – сказал президент Франции.

Необходимо, чтобы эти переговоры проходили прозрачно и в консультации с президентом Украины Зеленским, подчеркнул Макрон.

"Важно, чтобы европейцы фактически восстановили собственные каналы обсуждения", – добавил французский лидер.

Россия не готова к миру

В то же время Макрон не назвал ни одной даты такого диалога, поскольку, по его словам, "невыносимые российские бомбардировки" не демонстрируют настоящей готовности России к переговорам.

"Прежде всего, сегодня мы продолжаем поддерживать Украину, которая находится под бомбами, в холоде, во время нападений россиян на мирных жителей и энергетическую инфраструктуру Украины, что является недопустимым и не демонстрирует настоящей готовности к переговорам о мире", - подчеркнул президент Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, в ходе переговоров с США Россия пытается делать вид, что стремится завершить войну против Украины путем дипломатии. Главная цель, которую преследует при этом агрессор, заключается в получении контроля над всей Донетчиной дипломатическими средствами, что не только неприемлемо для Украины сейчас, но и будет представлять для нее серьезную угрозу в будущем. О замысле Кремля и опасности для Украины рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!