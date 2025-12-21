В Кремле отреагировали на желание Макрона вернуться к переговорам с Путиным

В Кремле отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном возобновлении "диалога" с российским диктатором Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков похвалил Макрона за "политическую волю".

Видео дня

Он отметил, что Путин "также выразил готовность вести диалог с Макроном". Об этом Песков заявил пропагандистам государственного российского издания "РИА Новости".

Что сказал Песков

В Кремле одобрительно восприняли слова Макрона о том, что Европа должна найти способ напрямую взаимодействовать с российским диктатором – и заявили о "готовности" к возобновлению контактов.

"Он (Макрон. – Ред.) сказал о готовности поговорить с Путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить", – заявил Песков.

Ранее Макрон заявил, что контакты с Путиным могут снова стать необходимыми. По мнению президента Франции, Европе придется найти способ непосредственного взаимодействия с кремлевским диктатором на фоне мирных переговоров, инициированных Соединенными Штатами – особенно, если американский "мирный план" не достигнет успеха .

Однако, подчеркнул Макрон, подобное возобновление контактов с Москвой должно происходить только "в условиях прозрачности и сотрудничества с Украиной".

Как писал OBOZ.UA, накануне президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали относительно возможных переговоров с РФ, США и Европой. По его словам, инициатива такого формата исходила от американской стороны.

Будет ли эта инициатива реализована – зависит, как подчеркнул глава государства, от результатов предварительных консультаций между Украиной и США.

