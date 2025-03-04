'Бесконечно продолжать войну невозможно': Украина должна начать диалог с Трампом, – Вэнс

Президент США Дональд Трамп хочет усадить Украину за стол переговоров. Также он хочет сохранить суверенитет и независимость страны, но ни Европа, ни Америка, ни Украина "не могут продолжать эту войну бесконечно".

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Позицию американского лидера озвучил вице-президент Джей Ди Вэнс. В комментарии СМИ 4 марта он заявил, что Трамп "очень четко сказал о нашей политике в отношении Украины – он хочет, чтобы украинцы сели за стол переговоров".

Вэнс сказал, что Вашингтон привержен тому, чтобы у украинцев была суверенная независимая страна, и отметил храбрость Сил обороны. Но Соединенные Штаты против "бесконечной войны", и поэтому Киеву придется договариваться с администрацией Трампа.

"Поэтому важно, чтобы все сели за стол переговоров, и президент пытается дать очень четкое послание. Украинцы должны сесть за стол переговоров и начать договариваться с президентом Трампом", – заявил Вэнс.

Отметим, что глава Украинского государства Владимир Зеленский 4 марта подчеркнул, что наша страна готова к переговорам в любое время и желает сделать это как можно быстрее. Ради продолжительного мира его команда готова "работать под сильным лидерством Трампа".

Этим постом Зеленского в X (Twitter) поделился сенатор-республиканец Линдси Грэм, дописав: "Впереди лучшие дни".

Ранее Грэм угрожал, что Зеленский должен "либо уйти в отставку, либо измениться" (президент Украины в ответ предложил американцу подать заявление на украинское гражданство, чтобы его голос имел значение).

Как писал OBOZ.UA, ранее во вторник, 4 марта, стало известно, что США приостановили военную помощь Украине. Ее нашему государству выделила еще администрация Джо Байдена. Команда Дональда Трампа после его инаугурации не приняла ни одного решения о поддержке нашего государства.

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