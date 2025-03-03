"Могу дать ему гражданство Украины": Зеленский прокомментировал призыв сенатора Грэма уйти в отставку. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление сенатора США Линдси Грэма о необходимости его отставки. Глава государства предложил предоставить американцу украинское гражданство, чтобы его голос имел большее значение.

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По его словам, Грэм представляет партию, отстаивающую демократические ценности, но выборы в Украине – это исключительно дело украинского народа. Об этом Зеленский сказал в интервью представителям иностранных СМИ во время визита в Великобританию.

"Линдси Грэм очень хороший парень, очень правильный. Если говорить, кто должен быть президентом, идти ли мне в отставку, я могу предоставить ему гражданство Украины. Линдси. И он станет тогда гражданином нашей страны, и его голос будет набирать вес. Я его как гражданина страны буду слышать", – отметил президент.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм раскритиковал Зеленского после официального визита в Белый дом и встречи с Дональдом Трампом, назвав его поведение "ужасным". В то же время президентом США республиканец "еще никогда так не гордился", потому что он "стоит на защите страны".

По его мнению, украинский президент сделал невозможным дальнейшее продвижение возможностей поддержки Украины среди американцев. Зеленский "не смог продать американцам идею того, что он хорошая инвестиция".

Грэм считает, что Зеленскому нужно "либо подать в отставку, либо дать возможность другому человеку вести с нами бизнес, либо изменить свою позицию".

По словам сенатора, встреча Зеленского с Трампом была "полной катастрофой". Он заявил, что поддерживает украинский народ, но считает, что президенту Украины следует поступать иначе.

Грэм добавил, что утром 28 февраля разговаривал с Зеленским и призвал его "не вестись на провокации", тогда как Трамп "был в очень хорошем настроении вчера вечером".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спецпредставитель американского президента по Украине и России Кит Келлог заявил, что США хотят, чтобы Украина провела выборы до конца года. Речь идет как о президентских, так и о парламентских выборах. Однако для этого необходимо достичь перемирия с Россией в течение нескольких месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его легитимность подтверждена результатами выборов, на которых за него проголосовало 73% граждан. Однако, несмотря на желание провести выборы, они невозможны из-за условий войны, технических и юридических трудностей.

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