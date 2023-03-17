'Переговоры продолжаются': в ОП сказали, состоится ли разговор Зеленского с Си Цзиньпином

В Офисе президента Украины заявили, что сейчас сложно озвучивать какую-либо информацию о возможном разговоре главы украинского государства Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином. В то же время там отметили, что переговоры по этому вопросу продолжаются.

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Об этом сказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона в четверг, 16 марта. По его словам, точно сказать будут ли эти переговоры пока нельзя.

"Мы не можем сказать точно, потому что переговоры продолжаются", – отметил чиновник.

Он добавил, что президент Украины открыт к переговорам и с лидерами других государств. Он намерен доносить миру, что войну можно закончить только с учетом интересов Украины.

Подоляк также сказал, что, если Пекин будет поддерживать российскую сторону, то это не только не приведет к завершению войны, но и не добавит баллов Китаю как глобальному игроку, понимающему природу войны и понимающему, как ее закончить.

Примечательно, что разговор Си и Зеленского состоится, это будет первый официальный контакт стран на самом высоком уровне с начала полномасштабной войны.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Си Цзиньпин планирует посетить Москву и провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. После этого, по данным журналистов, китайский лидер намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сообщалось, что цель поездки – "дать толчок мирным переговорам" Москвы и Киева, чтобы положить конец войне.

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден также сказал, что планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином. Беседа якобы должна состояться в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Китая обнародовало свой "мирный план" по окончанию войны. В нем содержится 12 пунктов. В частности, Пекин предложил возобновить мирные переговоры, прекратить "односторонние санкции", отказаться от "менталитета холодной войны", прекратить огонь.

Такую инициативу раскритиковали во многих странах, в частности в Украине.

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