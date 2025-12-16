Бельгия отклонила предложение ЕС разблокировать российские активы – Politico

Бельгия отвергла уступки Европейской комиссии и по-прежнему выступает против разблокировки репатриационного кредита Украине в размере 210 миллиардов евро, финансируемого за счет замороженных активов РФ. Скорее всего, заключение соглашения к саммиту лидеров в четверг, 18 декабря, не будет.

Об этом со ссылкой на источники заявило Politico. Журналисты отметили, что ЕК "предпринимает последнюю попытку" убедить страны-члены Евросоюза поддержать инициативу до четверга и изъять российские деньги, хранящиеся в депозитарии Euroclear в Брюсселе, "для поддержки пострадавшей от войны экономики Киева".

Гарантии Европейской комиссии не понравились бельгийскому правительству

После нескольких дней переговоров в понедельник, 15 декабря, ЕК предложила внести правовые изменения, чтобы получить одобрение официального Брюсселя.

Согласно тексту, с которым ознакомилось Politico, Бельгии предлагали:

– юридические гарантии, что при любом сценарии страна сможет получить до 210 миллиардов евро в случае судебных исков или ответных мер со стороны РФ;

– отсрочку выдачи кредита Украине, пока европейские государства не предоставят не менее 50% суммы выплат;

– расторжение двусторонних инвестиционных договоров с Россией всеми странами ЕС, чтобы Бельгия не осталась наедине с ответом Москвы.

Время встречи послов ЕС в понедельник вечером правительство Барта де Вевера отвергло эти уступки, посчитав, что таких заверений недостаточно.

"До заседания Европейского совета (18 декабря. – Ред.) соглашение не будет достигнуто", – заявил изданию неназванный европейский дипломат.

27 посланников ЕС собирались продолжить обсуждение этой схемы позже во вторник. О результатах этих переговоров информации пока нет.

Почему Бельгия выступает против

Бельгийское правительство воздерживается от использования замороженных российских активов из-за опасений, что ему придется вернуть всю сумму, если Кремль попытается взыскать деньги.

Ситуацию осложняет то, что некоторые другие страны – Бельгия, Италия, Болгария, Мальта, Чехия, Венгрия, Словакия – поддержали требование Бельгии изучить альтернативные способы финансирования Украины вместо репатриационного кредита.

– Европейский Союз может бессрочно заморозить активы РФ – послы стран-членов ЕС согласовали соответствующее решение 11 декабря. Из-за этого в российском центробанке уже подали иск в московский суд.

– Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвывал возможную конфискацию замороженных российских активов "радикальным, незаконным, неразумным" шагом и "кражей" денег центробанка РФ.

