В ЕС приняли важное решение по замороженным миллиардам Кремля: в РФ сразу подали в суд

Европейский Союз (ЕС) может бессрочно заморозить российские суверенные активы – послы стран-членов ЕС согласовали соответствующее решение 11 декабря. В Центробанке РФ уже подали по этому поводу иск в московский суд.

Видео дня

Об этом сообщили в Euractiv и в ЦБ РФ. Таким образом Россия хочет помешать предоставлению Украине 210 млрд евро в виде "репарационного займа".

ЕС приближается к решению по российским миллиардам

Ранее Еврокомиссия предложила заморозить российские активы на основании статьи 122 Договора о функционировании ЕС о "чрезвычайном положении". Это должно было бы предотвратить возвращение их России даже после снятия санкций с РФ, после чего Бельгия была бы обязана отдать около 185 млрд евро, которые хранятся в депозитарии Euroclear.

По данным дипломатов, подавляющее большинство стран ЕС поддержало решение, принятое в четверг. Другой источник сообщил, что Венгрия и Словакия, вероятно, проголосуют против этого предложения, когда страны ЕС официально будут принимать решение в пятницу. Бельгия, вероятно, воздержится, добавили дипломаты.

После голосования венгерское правительство назвало это "неудачным прецедентом". В Будапеште считают, что это знаменует собой "символический и существенный переход от правового порядка ЕС, основанного на Договоре, к неизвестности", а потому Венгрия, как часть Евросоюза, "несет риск срыва текущих переговоров" о прекращении войны в Украине.

Формальное голосование по блокированию средств состоится в 17:00 по брюссельскому времени в пятницу. Дальнейшие вопросы займа будут обсуждаться 12 и 14 декабря.

Россия подает в суд на Euroclear

После этого голосования Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear. Регулятор связал это с "незаконными действиями" Euroclear.

"Действиями депозитария Euroclear Банку России был причинен ущерб, обусловленный невозможностью распоряжения денежными средствами и ценными бумагами, принадлежащими Банку России", — отметили в ЦБ РФ.

Также поводом для подачи иска стало обсуждение Еврокомиссией вариантов использования активов ЦБ для финансирования Украины. В суде регулятор намерен добиваться взыскания убытков с бельгийского депозитария, однако конкретной суммы в сообщении не приводится.

"Репарационный кредит" для Украины: что это

Сейчас ЕС может использовать для поддержки Украины только доходы, полученные от суверенных российских активов, а не сами эти активы. Украина же в последние годы регулярно просит конфисковать эти средства в качестве компенсации за разрушения, нанесенные Россией.

"Чистая" конфискация напугала страны Евросоюза своими вероятными юридическими последствиями и созданием прецедента отчуждения активов государства на международном уровне. Поэтому в ЕС придумали альтернативный план, который и прозвали "репарационным кредитом".

Так, Еврокомиссия предлагает использовать для кредита Украине и основную сумму замороженных российских активов, которая оценивается в 140 млрд евро. Предполагается, что:

Украина будет возвращать этот кредит только в случае, если Россия после войны заплатит репарации ;

; депозитарий Euroclear получит полную компенсацию стоимости переданных в пользу Украины активов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, страны ЕС планируют в ускоренном порядке принять решение о бессрочном замораживании российских суверенных активов, иммобилизованных из-за агрессии против Украины. Это позволит обойти вето Венгрии и сохранить рычаги влияния на Кремль в мирных переговорах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!