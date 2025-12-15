Семь стран ЕС выступили против "репарационного кредита" Украины: кто отказал и почему

Против предоставления Украине "репарационного кредита" за счет замороженных российских активов выступили семь стран Европейского Союза (ЕС) – Бельгия, Италия, Болгария, Мальта, Чехия, Венгрия и Словакия. Они отказываются поддержать заем, настаивая на поиске альтернативных механизмов финансирования и опасаясь юридических последствий конфискации средств РФ.

Об этом сообщает Euractiv. Эти государства настаивают, что прямое использование замороженных российских средств может создать серьезные юридические риски для Евросоюза.

Речь идет прежде всего о возможных судебных исках со стороны России в будущем, которые могут обернуться многомиллиардными компенсациями. Особенно жесткую позицию в этом вопросе занимает Бельгия, ведь именно на ее территории сосредоточена значительная часть замороженных активов РФ.

В качестве альтернативы "репарационному кредиту" ряд стран предлагает другой механизм – выпуск совместных долговых обязательств ЕС. Такой вариант позволил бы привлечь средства для Украины без прямой конфискации российских денег. Вместе с тем он требует единодушной поддержки всех 27 государств-членов, что делает его политически сложным и уязвимым к блокированию со стороны отдельных стран.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас публично признала, что продвижение идеи "репарационного кредита" становится все труднее. По ее словам, этот механизм остается наиболее реалистичным с точки зрения быстрой мобилизации финансов для Украины, однако внутреннее сопротивление в блоке растет. В то же время в Брюсселе все еще надеются найти компромисс до саммита Европейского совета.

Важную роль в изменении баланса сил сыграла Италия. Как одна из крупнейших стран ЕС по населению и весу голоса, она существенно повлияла на перспективы принятия решения. Аналитики отмечают, что именно присоединение Рима к позиции Бельгии значительно подорвало шансы Еврокомиссии быстро реализовать план использования активов Кремля.

Ситуацию осложняет и политическая реальность внутри ЕС. Если "репарационный кредит" теоретически можно принять квалифицированным большинством, то альтернативные варианты финансирования, в частности общий долг, могут быть заблокированы отдельными лидерами, прежде всего премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Несмотря на это, часть стран настаивает, что другой реалистичной опции для масштабной поддержки Украины пока просто не существует. По их мнению, отказ от использования замороженных российских активов будет означать потерю уникального финансового ресурса, который мог бы быть направлен на восстановление и оборону Украины.

Окончательное решение должны принять лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе 18-19 декабря. По оценкам экспертов, любой результат – как одобрение, так и блокирование – несет серьезные политические риски для Евросоюза и может углубить внутренние разногласия между странами-членами.

"Репарационный кредит" для Украины: что это

Сейчас ЕС может использовать для поддержки Украины только доходы, полученные от суверенных российских активов, а не сами эти активы. Украина же в последние годы регулярно просит конфисковать эти средства в качестве компенсации за разрушения, нанесенные Россией.

"Чистая" конфискация напугала страны Евросоюза своими вероятными юридическими последствиями и созданным прецедентом отчуждения активов государства на международном уровне. Поэтому в ЕС придумали альтернативный план, который и прозвали "репарационным кредитом".

Так, Еврокомиссия предлагает использовать для кредита Украине и основную сумму замороженных российских активов, которая оценивается в 140 млрд евро. Предполагается, что:

Украина будет возвращать этот кредит только в случае, если Россия после войны заплатит репарации ;

; депозитарий Euroclear получит полную компенсацию стоимости переданных в пользу Украины активов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз (ЕС) может бессрочно заморозить российские суверенные активы – послы стран-членов ЕС согласовали соответствующее решение 11 декабря. В Центробанке РФ уже подали по этому поводу иск в московский суд.

