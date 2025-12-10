'Есть лучшие решения': премьер Бельгии назвал 'кражей' идею использовать замороженные активы РФ для предоставления репарационного кредита Украине

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал возможную конфискацию замороженных российских активов "радикальным, незаконным и неразумным" шагом. Мол, помимо "кражи" денег центробанка РФ для репарационного кредита есть другие варианты финансирования Украины (но они предусматривают единогласное решение, которого пока нет).

В комментарии телеканалу VRT NWS политик заявил: он не исключает судебных исков в случае, если ЕС решит конфисковать активы РФ, находящиеся на балансе Euroclear. Это базирующаяся в Бельгии международная компания, предоставляющая финансовые услуги. Депозитарий Euroclear хранит 193 миллиарда евро российских активов (из которых 180 миллиардов принадлежат центробанку страны-агрессора), замороженных после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Глава правительства Бельгии по-прежнему выступает против идеи репарационного кредита

Де Вевер сообщил, что бельгийские власти ведут переговоры с Европейской Комиссией, чтобы выяснить, можно ли привести предложение президентки ЕК Урсулы фон дер Лейен "в соответствие с минимальными условиями, установленными Бельгией". Эти условия премьер назвал "рациональными, разумными и обоснованными".

Он подчеркнул, что риски нельзя возлагать исключительно на Бельгию. Сейчас задача состоит в том, чтобы переписать проект конфискации активов. Де Вевер не уверен, что это сработает.

"Было проявлено много доброй воли, но между желанием что-то сделать и реальной возможностью это сделать существует разрыв, который теперь необходимо преодолеть", – сказал он.

На вопрос о возможном судебном разбирательстве премьер-министр ответил: "Ничего нельзя исключать. Если будет принято решение, которое, на мой взгляд, противоречит закону, а следовательно, не имеет смысла и представляет значительные риски для этой страны, ничего нельзя исключать". Он подчеркнул, что сама компания Euroclear тоже может подать в суд.

Политик заверил, что у европейских союзников есть и другие варианты, как предоставить Киеву финансовую помощь. В то же время он признал, что решение для этого должно быть единогласным. Этого консенсуса нет: Венгрия, например, выступает категорически против.

"Безусловно, есть решения получше, чем красть деньги российского центрального банка. Это радикальный шаг. Я думаю, это очень неразумно и необдуманно", – резко высказался Де Вевер.

"Если они все же захотят это сделать – что, на мой взгляд, неразумно, но Европа делает много вещей, которые я считаю неразумными, – то необходимо выполнить три условия, чтобы гарантировать, что риск не ляжет на Бельгию", – продолжил он.

Де Вевер объяснил, какие именно условия имеет ввиду:

Бельгия не может в одиночку оплачивать все расходы, если Россия потребует отдать свои активы. Необходимо привлечь к этому процессу все европейские государства-члены;

Компенсацию следует присудить не только за сами активы, но и за любой ущерб, который может потребовать РФ;

В случае российского иска о возврате средств, Euroclear должен быть незамедлительно обеспечен средствами.

Как ранее писал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа, по данным СМИ, тайно пыталась уговорить некоторые страны ЕС заблокировать план Еврокомиссии по использованию замороженных активов центробанка РФ для репарационного кредита. Это объясняли тем, что российские деньги якобы необходимы для обеспечения мирного соглашения.

