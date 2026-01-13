'Хлопок продолжит палаты': Малюк о своем увольнении с должности главы СБУ

Генерал-лейтенант Василий Малюк заявил, что несмотря на свое увольнение с должности главы СБУ, он останется в системе Службы. Малюк подвел итоги самых громких спецопераций и заверил, что борьба с врагом не прекратится ни на минуту, и "хлопок" продолжит пылать, пока враг не уберется с украинской земли.

Об этом генерал написал в своей колонке на сайте "24 канала". Малюк отметил, что с момента назначения главой СБУ он "посвятил все свое время, чтобы у врага земля горела под ногами".

"СБУ непрерывно била агрессора — на земле, в воздухе, на воде и даже под водой. Благодаря Службе безопасности прекрасное украинское слово "хлопок" получило новый смысл. И я подчеркиваю: она пылала, пылает и будет пылать, пока рашисты не остановят войну против Украины", – подчеркнул Малюк.

Успешные спецоперации СБУ под руководством Малюка

Василий Малюк напомнил об уникальных спецоперациях спецслужбы, которым аплодировал весь мир.

Самой громкой стала операция "Паутина" — атака на российскую стратегическую авиацию, от которой враг не оправился до сих пор.

Также работники СБУ трижды эффективно атаковали Крымский мост.

А морские дроны СБУ Sea Baby стали настоящим ужасом для флота страны-агрессора. Они вывели из строя 11 вражеских кораблей.

"В конце концов, флот России сбежал из Севастополя и вынужден скрываться в других портах. Россия потеряла доминирование в Черном море", – подчеркнул генерал.

Также Малюк отметил, что недавно новейшая разработка СБУ – подводный морской дрон Sub Sea Baby – успешно поразил вражескую субмарину в бухте Новороссийска.

"Мы не "играем в карты", но спецоперации СБУ каждый раз становились козырем для Украины в общении с партнерами и пощечиной – в противостоянии с врагом", – акцентировал Василий Малюк.

Генерал также обратил внимание на регулярные пожары на российских нефтеперерабатывающих заводах; на поражение дальнобойными дронами складов с боеприпасами; на ад, который бойцы СБУ устраивали захватчикам на всех участках фронта. Они также освобождали остров Змеиный и участвовали в Курской операции.

"Еще в 2023 году мы поразили "Орешник". Тогда о нем вообще мало кто слышал. Для россиян это был болезненный удар", — указал Василий Малюк.

Он напомнил и о внезапных взрывах предателей, военных преступников и коллаборационистов. И сейчас российские генералы настолько запуганы, что до сих пор обходят стороной каждый встречный самокат.

Малыш также он отметил существенное усиление контрразведки СБУ, что дало весомые результаты.

"За время полномасштабной войны СБУ разоблачила 128 агентурных сетей и около 3 тысяч предателей, которые пытались расшатать ситуацию внутри страны", – отметил генерал.

Он также добавил, что важным направлением работы СБУ под его председательством была нейтрализация "агентов ФСБ в рясах", которые годами вредили Украине;

"Отдельное внимание я уделил самоочищению СБУ. Ведь любая самая дерзкая спецоперация обречена, если на борту есть крысы. После соответствующих оперативных мероприятий более десятка сотрудников разных рангов сменили удобные кабинеты на ручные наручники", – подытожил Малюк.

Малюк уходит с должности, но не из СБУ

"Сегодня я официально покидаю должность Председателя СБУ. Я иду с гордо поднятой головой и знаю, что могу прямо смотреть людям в глаза", — подчеркнул Василий Малюк.

Сейчас исполнение обязанностей главы спецслужбы возложено на начальника "Альфы", генерал-майора Евгения Хмару. Малюк назвал его человеком нового поколения, который сможет продолжить и усилить его наработки.

"Я ухожу с должности, но не из СБУ. Остаюсь в системе Службы и буду работать на благо народа и государства. Буду прилагать все усилия, чтобы Украина была сильной и независимой, а украинцы – наконец получили справедливый мир", – заверил генерал-лейтенант Василий Малюк.

Как сообщал OBOZ.UA:

5 января Василий Малюк подтвердил информацию об отставке с должности главы Службы безопасности Украины. При этом он сообщил, что продолжит работу в системе спецслужбы, занимаясь проведением спецопераций.

12 января Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не поддержал представление Зеленского об увольнении Малюка. По результатам голосования большинство членов комитета не одобрили соответствующее решение.

13 января Верховная Рада уволила Малюка с должности главы СБУ. Решение поддержали 235 нардепов. Сам экс-руководитель спецслужбы на заседание парламента не пришел.

