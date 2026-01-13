Рада отправила Малюка в отставку с поста главы СБУ

Во вторник, 13 января, народные депутаты проголосовали за отставку Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины. Решение поддержали 235 парламентариев.

Об этом говорится на официальном сайте парламента. Ранее экс-глава СБУ отмечал, что и в дальнейшем будет работать в системе, сосредотачиваясь на задачах по уничтожению врага.

"Верховная Рада Украины 13 января 2026 года приняла в целом проект Постановления об увольнении Малюка В.В. с должности Председателя Службы безопасности Украины, реестр №14368. "За" решение проголосовало 235 народных депутатов", – отмечается в сообщении.

Накануне рассмотрения вопроса в сессионном зале комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке повторно рассмотрел вопрос об увольнении Малюка с должности главы СБУ.

Со второй попытки комитет поддержал решение. Увольнение Малюка поддержали 12 членов комитета, один человек воздержался, против проголосовали пятеро (Костенко, Бобровская, Ивченко, Рахманин, Фриз).

Напомним, 5 января Василий Малюк подтвердил информацию об отставке с должности главы Службы безопасности Украины. В то же время он сообщил, что продолжит работу в системе спецслужбы, занимаясь проведением операций.

Стоит отметить, что ранее информированный собеседник OBOZ.UA отмечал, что увольнение генерал-лейтенанта Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины может существенно ослабить обороноспособность государства. По его словам, именно при руководстве Малюка СБУ превратилась в действенную спецслужбу, которая может проводить уникальные операции и усиливать позиции Украины во время переговоров.

