'Балканы на первом месте': в МИД Италии не против вступления Украины в ЕС, но есть нюанс

Италия заявила о готовности поддержать вступление Украины в Европейский Союз, однако с оговоркой относительно приоритетов расширения ЕС. В Риме отмечают, что первоочередное внимание Евросоюз сейчас уделяет Балканскому региону.

В то же время Украина может рассчитывать на дальнейшую политическую поддержку со стороны Италии. Об этом в интервью Corriere della Sera заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Он отметил, что Рим в целом поддерживает евроинтеграционные стремления Украины, однако напомнил об обязательствах Европейского Союза перед странами Балкан.

По его словам, именно этот регион сейчас является приоритетным в вопросе расширения ЕС.

"Мы поддерживаем вступление Украины, но сначала есть Балканы, с которыми мы имеем обязательства, и которые для нас являются приоритетом", – подчеркнул Таяни.

Он также сообщил, что 3 марта в Риме состоится встреча формата "Друзья Балкан", а 1 апреля итальянская делегация вместе с немецким министром Вадефулем посетит Белград, чтобы продемонстрировать поддержку Сербии.

В то же время министр заверил, что Италия и в дальнейшем будет помогать Украине на пути к членству в Европейском Союзе. По его словам, Украина, которой еще необходимо пройти определенный этап реформ и адаптации, может рассчитывать на поддержку Рима в процессе евроинтеграции.

Напомним, министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель 29 января выразил скептицизм относительно планов Украины стать полноправным членом Европейского Союза уже в следующем году. Дипломат подчеркнул, что процесс расширения блока базируется на строгом соблюдении установленных критериев, а давление и фиксация конкретных дат могут навредить дипломатическим усилиям Украины.

Также OBOZ.UA сообщал, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка заявил: наша страна при вступлении в Европейский Союз не рассчитывает на особые условия. В то же время Киев будет нуждаться в ограниченных и временных исключениях, прежде всего в сфере окружающей среды и сельского хозяйства.

