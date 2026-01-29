'Не ставьте ультиматумов': глава МИД Люксембурга прокомментировал вероятное вступление Украины в ЕС в 2027 году

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель 29 января выразил скептицизм относительно планов Украины стать полноправным членом Европейского Союза уже в следующем году. Дипломат отметил, что процесс расширения блока базируется на строгом соблюдении установленных критериев, а давление и фиксация конкретных дат могут повредить дипломатическим усилиям Украины.

Видео дня

Соответственно, Беттель призвал Киев "не ставить ультиматумов". Свой призыв глава МИД Люксембурга сделал перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

Что сказал Ксавье Беттель

"Важно поддерживать Украину, это первое. Но гарантии важны. Я только что услышал, как президент Зеленский сказал, что они должны стать членами ЕС в следующем году. Мне жаль, но я несколько раз говорил ему: "Не ставьте ультиматумов. Это не в ваших интересах". Дело в том, что есть правила, Копенгагенские критерии, и мы должны их выполнять. Мы не можем сказать, что есть критерии для одних, а для других их нет", – сказал Беттель.

Он добавил, что у Европы "есть правила, и их нужно уважать".

"Не то, чтобы я хотел разочаровать украинцев, потому что украинцы сейчас воюют за нас. Но мы должны дать им гарантии и мы не должны их унижать", – сказал Беттель.

Что предшествовало

Несколько уважаемых изданий недавно сообщили, что в случае согласия на мирное соглашение Украина якобы получит не только гарантии безопасности, но и членство в ЕС до 1 января 2027-го.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил по этому поводу: "Вступление Украины в Европейский Союз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы".

Он рассчитывает, что практическое присоединение Украины к Евросоюзу состоится уже в следующем году.

Другие мнения по этому поводу

Комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, которая также комментировала этот вопрос журналистам, поддержала желание Украины. Но она также сослалась на "определенные основополагающие положения", заявив, что "их необходимо выполнить". По ее словам, политики в ЕС "увидят, когда это вступление будет возможным".

Как сообщал OBOZ.UA, с аналогичным заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его утверждению, Украина не сможет стать членом Европейского Союза в 2027 году, "об этом не стоит и говорить", потому что страны, которые вступают в ЕС, должны соответствовать четким критериям.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в свою очередь заявил, что пока правительство премьера Виктора Орбана у власти, Украина не станет частью Европейского Союза.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!