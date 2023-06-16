Байден готов поддержать вступление Украины в НАТО без ПДЧ – CNN
Президент США Джо Байден не против устранения этапа ПДЧ (плана действий по членству) для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения нашей страны к оборонному альянсу.
Об этом пишет CNN со ссылкой на информированный источник.
Согласно сообщению, Байден готов поддержать отказ от требования выполнения Украиной ПДЧ, предусмотренного в соглашении от 2008 года. Этот план описан как "программа консультаций, помощи и практической поддержки с учетом индивидуальных потребностей стран, желающих вступить в Североатлантический альянс". ПДЧ является процессом, по которому все страны должны пройти, чтобы присоединиться к НАТО.
Отмена ПДЧ будет означать некоторое облегчение для Украины прохождения процедуры вступления в альянс.
Источник издания подтвердил, что предложение об отмене этапа ПДЧ прозвучало от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на встрече с Байденом в Вашингтоне в начале этой недели.
При этом Соединенные Штаты по-прежнему не считают вступление Украины в Альянс полностью решенным делом, поскольку Киеву еще предстоит провести ряд принципиально важных реформ. И предложение Столтенберга отражает это, отметил источник издания.
Предложение главы НАТО не устанавливает каких-либо конкретных сроков членства Украины в альянсе, на чем настаивают некоторые члены альянса.
Напомним, Байден и его команда ведут горячую дискуссию с союзниками о сроках вступления Украины в НАТО.
На недавней встрече НАТО в Норвегии, на которой присутствовал госсекретарь Энтони Блинкен, министры иностранных дел стран Альянса высказались за то, чтобы сделать нечто большее, чем повторение обещаний о членстве, которые НАТО впервые дала Украине в 2008 году.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что Североатлантический альянс на своем саммите в Вильнюсе (Литва) летом 2023 должен дать Украине четкий сигнал о членстве.
1 июля на встрече Европейского политического сообщества он заявил, что на саммите "нужно четкое приглашение Украины к членству", а также гарантии безопасности на пути вступления в военный блок.
Депутаты Европейского парламента призвали страны НАТО пригласить Украину в Альянс. Они хотят, чтобы Атлантический альянс выполнил свои обязательства перед Украиной и подготовил соответствующую почву.
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