Байден и его команда ведут горячую дискуссию с союзниками о сроках вступления Украины в НАТО – CNN

Президент Джо Байден и его команда ведут горячую дискуссию с союзниками о том, как и когда Украина может присоединиться к НАТО. Эти дебаты могут повлиять на позиции партнеров накануне ключевого саммита.

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Об этом пишет CNN. Вопрос о членстве Украины в НАТО является одним из нескольких вопросов, которые лидеры будут обсуждать на встрече в литовской столице Вильнюсе в середине июля.

Отмечается, что именно вопрос о членстве Украины станет одной из самых горячих точек для Альянса, которому удалось сохранить замечательное единство в условиях неспровоцированного вторжения России.

На прошлых саммитах НАТО союзники подготовили совместную декларацию, в которой изложили свои общие взгляды. Неспособность достичь консенсуса в этом году будет иметь огромные последствия и станет сигналом о проблемах для единства Альянса, поскольку война, развязанная Россией в Украине, продолжается.

Некоторые союзники, особенно в Восточной Европе, расположенные ближе к Украине и России, выступают за более конкретный путь присоединения Киева к оборонительному альянсу после окончания войны.

Другие европейские официальные лица, особенно в Западной и Южной Европе, утверждали, что ускоренное вступление Украины в НАТО может быть слишком провокационным и может представлять собой чрезвычайно рискованную авантюру для Альянса, даже если боевые действия прекратятся, особенно если Россия по-прежнему предъявляет претензии на украинскую территорию.

Байден и члены его администрации по-прежнему привержены нынешней позиции Альянса, в которой говорится, что Украина в конечном итоге присоединится к НАТО, но нет никакой уверенности в том, когда именно.

Разделение вызвало срочные обсуждения перед саммитом. Результат разговоров может определить, приедет ли президент Украины Владимир Зеленский на саммит.

"Если нас не признают и не дадут сигнал в Вильнюсе, я считаю, что Украине нет смысла присутствовать на этом саммите", – сказал он Wall Street Journal ранее в этом месяце.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что Североатлантический альянс на своем саммите в Вильнюсе (Литва) летом 2023 года должен дать Украине "четкий сигнал" относительно членства.

1 июля на встрече Европейского политического сообщества он заявил, что на саммите "нужно четкое приглашение Украины к членству", а также гарантии безопасности на пути вступления в военный блок.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен заявил, что группа государств Альянса может захотеть разместить войска на территории Украины. Такое решение они могут принять, если на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля Украина не получит реальные гарантии безопасности.

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