Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в Альянс: подробности

Депутаты Европейского парламента призвали страны НАТО пригласить Украину в Альянс. Они хотят, чтобы Атлантический альянс выполнил свои обязательства перед Украиной и подготовил соответствующую почву.

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Об этом сообщила пресс-служба ЕП. В резолюции, принятой в четверг 425 голосами против 38 при 42 воздержавшихся, парламент заявил, что процесс присоединения начнется после окончания войны и завершится как можно скорее.

Пока процесс присоединения не завершен, ЕС и государства-члены вместе с другими членами НАТО и их партнерами должны тесно сотрудничать с Украиной для разработки временных рамок гарантий безопасности, которые будут применяться сразу после окончания войны.

Подчеркивается, что интеграция Украины в НАТО и ЕС повысит региональную и глобальную безопасность и укрепит связи между Украиной и евроатлантическим сообществом.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что Североатлантический альянс на своем саммите в Вильнюсе (Литва) летом 2023 года должен дать Украине "четкий сигнал" относительно членства.

1 июля на встрече Европейского политического сообщества он заявил, что на саммите "нужно четкое приглашение Украины к членству", а также гарантии безопасности на пути вступления в военный блок.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен заявил, что группа государств Альянса может захотеть разместить войска на территории Украины. Такое решение они могут принять, если на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля Украина не получит реальные гарантии безопасности.

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