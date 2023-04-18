ЕС и НАТО давно уже заявили о своей беспомощности в попытках пофиксить (то есть исправить) Венгрию от русофилии. Креативная американская дипломатия нашла более простой подход: фиксить не государство, а лично премьер-министра страны Виктора Орбана и его господствующую партию.

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Uncle Sam вирішив не гратися в переговорну дипломатію та одразу підготував декілька пакетів санкцій проти "проти російського клубу" у Будапешті.

Один уже імплементований. Наприклад, США забанили російсько-угорський Міжнародний інвестиційний банк (IIB), де 25% належить уряду Орбана. IIB називають "шпигунським", оскільки в його керівництві вихідці з російської ФСБ, а голова банку Микола Косов походить із сім'ї офіцерів КДБ. Його батько був резидентом у Будапешті, а матір агентство ТАСС назвало "однією з найвидатніших розвідниць XX століття". Косова також підозрюють у роботі на російські спецслужби.

Наступний пакет санкцій готується, і стосуватимуться представників партії Орбана "Фідес". Очевидно, йдеться і про самого главу правлячого кабінету Угорщини, а також про конкретних політиків, нинішніх та колишніх. Якщо цього буде недостатньо, цілком можливо, санкції будуть поширені на всю країну. Підстав у США по саме горло: нікудишній стан демократії та верховенства закону в Угорщині, корупція в оточенні Орбана та надмірна "любов за гроші" до Путіна.

Брюсель намагається тиснути на Угорщину через дотації. Тоді як США обирає ефективніший шлях, прагнучи зробити команду Орбана токсичною для громадян.

В результаті громадяни країни вибиратимуть між благополуччям у складі ЄС та НАТО, або мобілізацією довкола "опозиційного" до цивілізованого світу політика.

У цьому випадку країну очікують подальші санкції, добровільний вихід з ЄС та НАТО й інтеграція з Росією й Китаєм. Без членства в ЄС Угорщина дуже швидко перетвориться на невелику державу зі слабкою економікою. Та ще й ізольованою через закриті сусідами кордонами.

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