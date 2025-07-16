Бахрейн не планирует передавать Украине купленные у США системы Patriot: принц Салман озвучил причину. Видео

Принц Бахрейна Салман Аль Халифа заявил, что страна не намерена передавать Украине зенитные ракетные системы Patriot, которые были закуплены у Соединенных Штатов Америки. Он заявил, что Бахрейн нуждается в этом вооружении.

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Об этом Салман Аль Халифа сказал во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме в среду, 16 июля. Отвечая на вопрос корреспондента, планирует ли Бахрейн передать часть систем Patriot, которые получит от США, для помощи Украине, он сказал, что нет.

"У нас нет таких планов. Мы обязаны по состоянию на сейчас хранить их в Бахрейне", – отметил принц.

Напомним, что 14 июля Дональд Трамп заявил, что Вашингтон передаст Украине ракеты к системам ПВО и ПРО Patriot. По его словам, закупка не будет финансироваться из американского бюджета. Также он заявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Это произойдет в случае, если в течение 50 дней агрессор не согласится на прекращение огня.

После переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп объявил, что вскоре Украина получит от США 17 единиц систем ПВО Patriot. Многие из них сразу отправятся на поле боя.

Заместитель главы ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий сказал, что Украина ждет подробностей относительно обещания Трампа передать "17 Patriot". Если речь идет о батареях, это было бы "огромным числом". По его словам, Трамп, говоря о Patriot, мог иметь в виду ракеты-перехватчики, пусковые установки или целые батареи, состоящие из нескольких пусковых установок, радаров и систем управления, стоимостью более миллиарда долларов каждая.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что европейские члены НАТО будут покупать у США вооружение на миллиарды долларов, в частности батареи противоракетных комплексов Patriot, и отправлять его в Киев. Причем Германия будет играть ведущую роль в этой схеме.

Дания, Нидерланды и Швеция также хотят купить ракеты для Patriot у Соединенных Штатов для Украины. Соответствующие заявления прозвучали от политиков этих стран.

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