"Готовы это сделать": еще три страны хотят купить ракеты Patriot у США для Украины

Дания, Нидерланды и Швеция хотят купить ракеты для Patriot у Соединенных Штатов для Украины. Соответствующие заявления прозвучали от политиков этих стран.

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Об этом сообщает Euractiv. В Европе признают, что помочь Украине вести борьбу против российской агрессии будет сложно без доступа к американскому оружию.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заверил в "абсолютной готовности" его страны присоединиться к схеме и предоставлении финансового взноса.

"Нам нужно согласовать детали", – добавил он.

Его коллега из Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что рассматривается возможность участия в этой схеме "с положительным наклоном".

"Мы рассмотрим, что мы можем сделать в отношении заявлений господина Трампа, и будем действовать дальше", – отметил он.

Дания и Нидерланды во вторник, 15 июля, заявили, что стремятся принять участие в плане президента США Дональда Трампа по покупке американского оружия для Украины Европой.

Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он также представил соглашение, согласно которому европейские члены военного альянса будут покупать у Соединенных Штатов вооружение на миллиарды долларов, в частности батареи противоракетных комплексов Patriot, и отправлять его в Киев.

В статье отмечается, что Германия тоже будет играть ведущую роль в этой схеме.

"Это понятно, и это просьба ко всем другим европейским членам НАТО, все они должны открыть свои кошельки. Речь идет о том, чтобы быстро собрать необходимую сумму, в частности для противовоздушной обороны, потому что Украина находится под огромным давлением, потому что Путин усиливает атаки, как только начинают обсуждать мир", – отметил в понедельник, 14 июля, министр обороны Германии Борис Писториус.

Точный объем финансирования и список оборудования, которое будет закуплено, должны определить рабочие группы в течение ближайших недель. В то же время эта информация будет оставаться конфиденциальной, отметил он.

Один из главных вопросов нового плана заключается в оперативности доставки вооружения Украине, которая ежедневно подвергается российским авиаударам. По словам Генсека НАТО Марка Рютте, эта инициатива позволит европейским странам передавать Украине оружие из своих арсеналов с последующим восстановлением запасов за счет американского производства.

Впрочем, малое количество стран имеют в наличии системы типа Patriot, и большинство из них заявляют, что не могут предоставить дополнительные. Среди потенциальных участников инициативы, кроме Германии, Дании и Нидерландов, Рютте назвал Канаду, Норвегию, Швецию и Великобританию.

Напомним, 13 июля глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон передаст Украине ракеты к системам ПВО и ПРО Patriot. По его словам, закупка не будет финансироваться из американского бюджета.

Как писал OBOZ.UA, 14 июля Трамп заявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Это произойдет в случае, если в течение 50 дней агрессор не согласится на прекращение огня.

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