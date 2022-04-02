Арахамия: Путин подтвердил, что якобы готов в ближайшее время встретиться с Зеленским

Встреча украинского президента Владимира Зеленского и главы государства-агрессора Владимира Путина может состояться в ближайшее время. Дальнейшая судьба Украины, вероятней всего, будет обсуждаться на территории Турции, в Анкаре.

Такого мнения придерживается глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в телеэфире марафона "UA Разом". Оно основано на последней беседе представителей Офиса президента с турецким правителем Реджепом Эрдоганом, а также сигналах самого Кремля.

"Вчера господин Эрдоган звонил и нам, и российской стороне. Вроде бы Путин подтвердил ему, что готов организовать встречу с нашим президентом Зеленским. Мы пока ждем: понятно, что у нас нет ни даты, ни места. Однако с наибольшей долей вероятности встреча состоится в Анкаре", – указал политик.

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Арахамия добавил, что российские дипломаты подтвердили тезис Украины, что черновики с наработками для аудиенции на тему войны Путина и Зеленского вполне соответствуют подготовленным. Теперь можно переходить к подготовке самой встречи.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным призвал последнего обратиться к здравому смыслу и прекратить военную кампанию на территории мирной, суверенной Украины.

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