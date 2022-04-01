Эрдоган призвал Путина к здравому смыслу и диалогу: состоялся очередной разговор

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал к здравому смыслу российского диктатора Владимира Путина. В телефонном разговоре 1 апреля стороны обсудили недавний раунд переговоров с представителями Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте турецкого лидера. По словам Эрдогана, "позитивная и конструктивная встреча российско-украинских делегаций в Стамбуле вселяет надежду на мир".

Он заявил, что для делегаций Украины и РФ важно поддерживать диалог, а также отметил, что турецкая сторона хочет "увенчать свои мирные усилия сближением президентов Путина и Зеленского".

В сообщении также отмечается, что Путин поблагодарил Эрдогана за организацию встречи представителей Киева и Москвы в Стамбуле.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Эрдоган заявил, что Зеленский и Путин могут провести встречу в Стамбуле. Оба президента якобы положительно оценили такую возможность и теперь осталось определиться с датой переговоров.

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