Агрессивные заявления Путина о "буферной зоне" окончательно доказывают нежелание мира - МИД Украины

Заявления российского диктатора Владимира Путина, в частности о "буферной зоне", продолжают быть агрессивными. И они окончательно доказывают нежелание мира.

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Такое мнение в соцсети Х (Twitter) высказал глава украинского МИД Андрей Сибига. Дипломат подчеркнул, что Путину нужно столкнуться с большим давлением, чтобы прекратить эту войну.

"Я напоминаю миру, что заявления Путина о "буферной зоне" прозвучат на фоне активных усилий по достижению полного и прочного прекращения огня, прекращения убийств и продвижения мира", – написал Сибига.

Глава МИД Украины также добавил, что новые агрессивные заявления диктатора четко отвергают мирные усилия и показывают, что Путин был и остается единственной причиной продолжения убийств.

Представитель МИД Георгий Тихий в комментарии журналистам также отметил, что ничего нового в этих агрессивных намерениях и заявлениях нет, кремлевский правитель подобное уже озвучивал.

Впрочем, конкретно в то время, когда США и европейские партнеры Украины призывают к мирному процессу, к полному прекращению огня на 30 дней и более, такие заявления российского диктатора очень показательны.

"Именно Путин, именно РФ является препятствием для мирных усилий, и именно на них надо усиливать давление во всех формах, чтобы принудить к миру и полному длительному прекращению огня. И заявления российского диктатора это доказывают", – сказал Тихий.

Напомним, что после телефонных переговоров с Владимиром Путиным 19 мая президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что кремлевский диктатор не готов прекратить войну против Украины - потому что думает, что побеждает. Это противоречит тому, что Трамп говорит публично.

Как писал OBOZ.UA:

- 19 мая перед беседой с Путиным Трамп позвонил Зеленскому. Позже, уже поговорив с главой РФ, Трамп позвонил лидерам Европы.

- По данным Axios, президент Соединенных Штатов был относительно доволен тем, что услышал от диктатора 19 мая, и это удивило европейских политиков. Республиканец не против прямых переговоров между Украиной и Россией и на этом этапе не одобряет усиление санкций против Москвы.

- В CNN отметили, что разговор в понедельник не приблизил мир в Украине, а, наоборот, показал, насколько он до сих пор далек. Реального прогресса нет, несмотря на заявления Трампа.

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