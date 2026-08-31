"Все, что мы наживем, – твое!" Наталья Денисенко раскрыла подробности брачного контракта и почему отец ее предостерегал

Актриса Наталья Денисенко, которая в начале августа вышла замуж за манекенщика Юрия Ярошенко, рассказала, как они договаривались о брачном контракте. Оказалось, что толчком к этому разговору стал совет отца артистки, который предостерегал дочь от потери ее квартиры после брака и возможного развода в будущем.

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Об этом Денисенко рассказала в интервью "Гримерка". По словам актрисы, отец начал расспрашивать ее о том, что станет с ее квартирой после свадьбы. Он подчеркивал, что Денисенко не стоит позволять продавать жилье без четких договоренностей.

Артистка передала эти слова своему будущему мужу. Реакция Ярошенко ее удивила. Он сразу же предложил заключить брачный договор и даже заявил, что в нем можно записать все совместно нажитое имущество в пользу жены.

"Я рассказала Юрию о том, что мой папа стал говорить: "А твоя квартира кому достанется? Не смей продавать свою квартиру". А он ответил: "Тю! В тот же день подпишем с тобой брачный договор. Хочешь, можем написать, что все, что мы наживем, – будет твоим", – вспомнила Денисенко.

Однако сама актриса от такого варианта отказалась. Она подчеркнула, что хочет, чтобы их имущественные вопросы были урегулированы справедливо.

"Я говорю: "Нет, Юра. Если мы подписываем, то давай так: что на кого оформлено имущество, то тому и принадлежит. Я за справедливость", – пояснила артистка.

О том, что Денисенко и Ярошенко планируют подписать брачный договор, стало известно еще в июле, незадолго до свадьбы. Тогда пара рассказала, что не видит в такой договоренности ничего необычного.

"Конечно, подпишем. Это некая гарантия для него, для его детей, для моего сына. Только в этом есть необходимость", – говорила Денисенко в интервью ТСН.

Ярошенко, в свою очередь, называл брачный контракт "нормальной историей" и отмечал, что это распространенная практика в мире.

Отметим, что Наталья Денисенко 8 августа вышла замуж за манекенщика Юрия Ярошенко (в прошлом – Савранского). Свадьба пары длилась три дня. Торжественную часть влюбленные устроили в одном из киевских яхт-клубов на берегу Днепра.

Среди гостей были актеры, блогеры и другие представители украинского шоу-бизнеса. На торжестве также присутствовал сын Денисенко от ее бывшего мужа, актера Андрея Фединчика.

В частности, после свадьбы Денисенко и Ярошенко сделали парные татуировки с тремя восьмерками в честь даты свадьбы – 8.08.2026. Этот символ также выгравирован на их обручальных кольцах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время церемонии бракосочетания пара удивила пользователей сети необычным дресс-кодом: они пришли в ЗАГС в атласных пижамах.

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