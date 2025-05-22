'Верит, что побеждает': Трамп сообщил европейским лидерам, что Путин не готов положить конец войне в Украине – WSJ

После телефонных переговоров с Владимиром Путиным 19 мая президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что кремлевский диктатор не готов прекратить войну против Украины – потому что думает, что побеждает. Это противоречит тому, что Трамп говорит публично.

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Об этом заявило The Wall Street Journal со ссылкой на три неназванных источника. В издании отметили: лидеры Европы давно знали о таком отношении Путина, но это был первый раз, когда они услышали это от американского президента.

Белый дом отказался предоставлять WSJ дополнительные комментарии и сослался на пост Трампа в социальных сетях. В нем республиканец утверждал: "Тон и дух разговора были превосходными".

Похоже, Трамп пришел к мысли, что Путин не готов к миру. Но это не заставило его предпринять активные действия: к примеру, ввести санкции, как он обещал европейским лидерам ранее.

"Он не был готов к этому. Вместо этого Трамп заявил, что хочет быстро продолжить переговоры на более низком уровне между Россией и Украиной в Ватикане", – заявили в WSJ.

Напомним, что в телефонном разговоре в понедельник приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Процесс помог всем, включая Трампа, прояснить позицию Путина", – сделали вывод журналисты.

Ожидается, что новый раунд переговоров Киева и Москвы в Ватикане начнется в середине июня.

Как писал OBOZ.UA:

– 19 мая перед беседой с Путиным Трамп созвонился с Зеленским. Позже, уже поговорив с главой РФ, Трамп позвонил лидерам Европы.

– По данным Axios, президент Соединенных Штатов был относительно доволен тем, что услышал от диктатора 19 мая, и это удивило европейских политиков. Республиканец не против прямых переговоров между Украиной и Россией и на этом этапе не одобряет ужесточение санкций против Москвы.

– В CNN отметили, что разговор в понедельник не приблизил мир в Украине, а, наоборот, показал, насколько он до сих пор далек. Реального прогресса нет, несмотря на заявления Трампа.

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