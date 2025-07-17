'50 дней' Трампа для Путина имеют единственное объяснение. Интервью с Бессмертным

Обещания президента США Дональда Трампа поставить Украине новейшее американское вооружение и ввести против Москвы и ее партнеров вторичные пошлины, если за 50 дней не будет перемирия – налицо изменение риторики американского президента в отношении диктатора РФ Владимира Путина. Но наблюдатели отмечают: в основе стратегии остается привычная тактика затягивания – громкие заявления, за которыми не всегда следуют решительные действия. За грозными речами Трампа в адрес России стоят сомнения и отсутствие деталей. Эксперты сомневаются в правдивости угроз Трампа о "действенных и болезненных пошлинах" для торговых партнеров России, если Владимир Путин не согласится на прекращение огня в течение 50 дней. Такой подход дает Кремлю стратегическое преимущество: время для укрепления позиций, давления на Европу и военного сближения с Китаем и Северной Кореей.

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При этом надо понимать, что поворот президента США по Украине – это в основном реакция на равнодушие Путина к попыткам заключить мирное соглашение, а значит, в любой момент ситуация может вновь измениться. Все это приводит к нескольким вопросам: перейдет ли Трамп к действиям, когда закончится 50-дневный срок, который он отвел Путину в стремлении заставить Москву закончить войну? В целом последние решения и заявления Трампа несут в себе надежду или опасность для Украины?

Своими мыслями по этому и другим актуальным вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Дональд Трамп и его заявления по России, Путину, Украине – и знаменитая фраза о "50 днях". Собственно, в чью пользу время? И как будет развиваться ситуация? С одной стороны, все отмечают, что риторика Трампа в отношении Путина изменилась – он наконец, так сказать, "достал" президента США. С другой, пока очень мало конкретики, относительно дальнейшего давления, если оно вообще будет. Заявления сыплются одно за другим. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отмечает, "если бы я был Владимиром Путиным сегодня, я пересмотрел бы свою позицию и стал серьезнее относиться к переговорам по Украине". Давайте поговорим об этих заявлениях – и, главное, будет ли на 51-й день что-то действительно интересное?

– Я бы сразу разделил все это на две части: серый информационный шум – в сторону, а то, что действительно в стадии реализации – давайте разложим. Начнем с цифры, которая для нас имеет первостепенное значение – Patriot. Потому что это о нашей безопасности: противовоздушной, противоракетной, а соответственно – государственной.

На сегодня: немцы выделили средства на две батареи — это реальный процесс, так называемая "норвежская группа" – еще четыре батареи. В нее входят Нидерланды, Швеция, Финляндия, Великобритания, Дания. То есть, вместе – шесть батарей. Решение принято, механизм работает. Именно с этим и ездил Марк Рютте в Пентагон. И тут важно: названные суммы – 10 миллиардов – полностью совпадают со стоимостью этого пакета. Внутренняя стоимость одной батареи – 1 миллиард, внешняя – кто-то говорит 2,2, кто-то – 1,8. Но это та самая общая цифра, о которой мы говорим. Часть из этих шести батарей будет взята из резервов НАТО на территории Европы. И это принципиально: не немецкие, не британские, а именно с натовских складов.

– То есть те самые склады, которые долго считались неприкосновенными?

– Да. И теперь за них отвечает новый командующий объединенными силами НАТО Алексус Гринкевич. Он, кстати, уполномочен самим Дональдом Трампом принимать решения по этим вопросам. И еще одна важная фигура — Кит Келлог. Это, так сказать, "глаза и уши" Трампа: он мониторит, информирует и формирует обратную связь. Что касается той громкой цифры "17 батарей" – то это или Трамп что-то не так услышал, или его команда. Реально речь идет именно о шести. И еще один важный нюанс: речь идет именно о батареях — то есть пусковых установках. Не о ракетах. И вот здесь вступает в игру украино-немецкий совместный проект, который уже на финишной прямой – первая партия ракет ожидается в конце этого месяца или в начале следующего. Кроме этого существуют еще и так называемые "президентские полномочия". И вот именно по ним Трамп подписал решение о выделении 500 миллионов. Это – боеприпасы калибра 155 мм, техника, комплексы противодействия "шахедам" и специальные калибры патронов. Это все в рамках прямых президентских программ. Вашингтон пока не планирует обращаться к Конгрессу по новым пакетам. Основной расчет – через механизм НАТО. И это важно. Потому что даже раньше закупки тоже проходили через НАТО, просто тише. Сейчас в Избадене (Германия) усилена группа, которая отвечает за логистику, проверку, мониторинг, контроль и отчетность. То есть – все серьезно и технологично.

– И все же – насколько это отличается от того, что было при Байдене и получим ли дальнобойные ракеты?

– Формально – почти не отличается. Разве что усовершенствована структура. Что до ракет – ATACMS, JASSM, "Томагавки", – реалистично говорить только об ATACMS с дальностью до 180 км. Остальное – пока лишь в информационном пространстве. О дальнобойных комплексах — это скорее информационный прессинг администрации Трампа на российское руководство.

– А эта утечка о якобы разговоре Трампа с Зеленским – мол, почему не бьете по Москве или Петербургу?

– Когда я впервые услышал это, сразу сказал: это проверка. В разговорах партнеры иногда тестируют друг друга. Трамп, безусловно, понимал, что эта фраза "выплывет". И украинская сторона должна была ответить: мы бьем по законным военным целям. Если они в Москве – будем бить. А теперь посмотрите, как быстро он сам среагировал: уже на следующий день заявил, что по Москве бить не надо – там люди. То есть – типичная информационная игра.

– Но все же намек Путину?

– Именно так. Но диктатор этого не узнает, потому что живет в отдельной реальности. Это скорее страшилка для россиян: мол, Трамп "не против", и если что – Москву могут коснуться. Но сам Путин не будет реагировать. Он даже не узнает об этих заявлениях. Если только ему специально не принесут текст и не скажут, что надо ответить. Но влиять на него такими "поджарками" – это иллюзия. Человек, который так думает, просто не понимает, что имеет дело с клиническим параноиком.

– Что может быть на 51-й день, на который намекает сенатор Грэм, мол, "если Путину интересно, что произойдет, я бы посоветовал ему обратиться к властям Ирана". Вы разделяете его мнение, что с этого момента что-то очень интересное может начаться?

– 50 дней – это ровно столько, сколько длятся каникулы Конгресса. Это не больше и не меньше. Именно столько нужно, чтобы снова собралась Палата представителей. И Трамп, собственно, этим и пользуется – немножко притормозил процесс. Почему? Потому что речь идет о санкционном законе, который сейчас активно обсуждается. И, скажем прямо, мнения о нем – диаметрально противоположные. Один лагерь кричит, что это фактически две ядерные войны одновременно, причем не только для России. Это затрагивает и Китай, и Индию – с которыми Трамп, кстати, вроде бы только что договорился. А теперь – опять санкционные "качели". А другие говорят: ну и что? Напишут цифры, помашут бумагой – а реализация? Это же все условно. И тут, честно говоря, становится очевидно: Трамп эту тему использует скорее как инструмент для создания всеобщей истерии. Пугалки для прессы.

– Кажется, у США и Европы все же существуют еще рычаги, которые можно использовать против России...

– Если говорить по сути, то существует куча вполне рабочих санкционных механизмов, которые реально могут дожать Россию. Например, SWIFT. На данный момент, даже если будет реализован 18-й пакет санкций, отключенными остаются лишь около полутора десятков банков. А остальные работают себе спокойно. Другой вопрос – "серый" нефтяной флот, который спокойно транспортирует российскую нефть через Балтийское море. Перегрузка идет в нейтральных водах, потом – на обычные танкеры, которые уже "легально" везут нефть дальше. Это все видят. Все знают. Но делают вид, что это что-то сложное и незаметное. А между прочим – это 47% доходов бюджета РФ. Или возьмем дисциплину соблюдения санкций. Ее практически нет. Особенно – со стороны стран Центральной Азии, той же Индии. А европейцы? Все прекрасно видят, что в дронах, крылатых и даже баллистических ракетах – микросхемы либо тайваньского, либо европейского происхождения. Китайские – не годятся. Их "второе поколение" — для чайников или детских игрушек. Я, конечно, немного утрирую, но лишь немного – чтобы передать суть. Если поставить китайскую микросхему в ракету – она будет стрелять, дай Бог, не в другую сторону. Все понимают: такое оружие работает только на микросхемах 4-го или 5-го поколения. А это – или Тайвань, или Европа, или США. Других вариантов просто не существует.

– Как вы считаете: насколько хватит Трампу этого антипутинского запала? Ведь, например, The Atlantic, ссылаясь на источники в Белом доме, пишет, что Трамп усиливает давление не из-за симпатий к Украине – и, конечно, не к Зеленскому. Он просто обижен. А помириться, как мы знаем, он может мгновенно. Его заявления – то Путин плохой, то Путин сильный. Россия – не хорошо себя ведет, но в то же время "экономически интересна". Видно, что ему некомфортно давить на Россию. Вот хватит ли у него стойкости, чтобы действительно повлиять на Путина и заставить хотя бы подумать о прекращении войны?

– Я скажу проще. Это письмо в New York Post – оно свое дело сделало. Да, был резонанс. Но настоящий удар, который припер Трампа к стене – это разговор с Меланией. Понимаете, в политике есть такие моменты, когда тебе кажется, что ты уже почти на уровне с Богом. А потом тебя бьет не оппозиция, не СМИ, не Путин, а твоя жена. И когда тебе уже и New York Post намекает: "Путин понимает только силу. Если ты не покажешь ее – он будет над тобой смеяться", – а потом еще и Мелания говорит что-то вроде: "Пока ты там играешь в лидера свободного мира, Путин тобой пол моет", – вот тогда ты и вспоминаешь, что ты – не всемогущий. В их коммуникации есть что-то такое, через что они оба не могут переступить. Посмотрите: из Москвы что-то комментирует Лавров, отзывается Песков, бормочет Медведев – но сам Путин молчит. Исчез. Спрятался. Потому что прекрасно понимают: это уже не просто заявления, это – маневры.

Есть еще важный момент. Трамп – человек своеобразный, но очень четко ориентированный на свой электорат. И, кажется, именно Washington Post писала, что ему показали внутренние опросы: две трети республиканцев – то есть его базовые сторонники – настаивают на продолжении помощи Украине. Мага (Make America Great Again) была против. Но Трамп нашел обходной механизм: мы, мол, покупать не будем, пусть это сделают европейцы. Но главное, что это не США тратят. А когда уже Колби (советник Трампа) начал это публично объяснять – стало очевидно: Трамп обиделся. Лично. Но слепил из обиды целую стратегию, которая теперь даже работает ему на руку. Потому что с одной стороны — он вроде бы экономит американские деньги, возвращает доверие избирателей, а с другой – еще и кто-то другой будет платить. Остается только выяснить – кто именно тот "кто-то". По шести батареям Patriot все ясно: за них платят Германия и страны так называемой "норвежской группы". Но все остальное – тут и начинается шоу. Французы уже сказали: а мы участвовать не будем. И я хочу объяснить – президент Макрон не просто так это озвучил. Он имеет на это основания. Вспомните американский бросок с подводными лодками. Франция должна была заключить контракт с Австралией, но его перехватили американцы. А потом выяснилось, что сами реализовать его не способны. И теперь, как только Вашингтон откроет рот – Макрон даже не будет ничего публично говорить. Он просто позвонит и скажет: ребята, вы не только сорвали сделку, вы еще и сами оказались никчемными исполнителями. Теперь все возвращается.

– То есть когда я спрашиваю, хватит ли у Трампа стойкости, вы считаете, что он должен оборачиваться на избирателей?

– Именно так. Его позиция меняется, как прогноз погоды: утром одно, в обед — другое, вечером — еще что-то. Но вот он повернулся – пусть даже на полкорпуса – в сторону Украины. И это нужно всячески поощрять, с этим надо работать. Потому что это – совпадает с позицией его электората. А это, извините, очень много. И этим просто грех не воспользоваться. Надо не только оттолкнуть магу от Трампа, но и корректировать формат взаимодействия между НАТО и Украиной, между Киевом, Вашингтоном и Брюсселем. Здесь – пространство для большой политической работы. Важно, чтобы украинское военно-политическое руководство не упустило момент. Потому что имеем дело с Дональдом Трампом. А с ним нужен особый инструментарий. И этот инструментарий прекрасно демонстрирует, скажем, Марк Рютте. Премьер-министр Израиля Нетаньяху в этом смысле мастер. Премьер Британии Кир Стармер действует правильно. Фридрих Мерц – тоже понимает как. Вот так надо работать. И главное – должна быть четкая общая позиция с европейцами. Потому что да, Трамп движется в сторону, которую ему "дарит" Европа, но он сам этот курс не придумал. Ему его навязали.

– А как насчет реакции Европы? Французы не будут участвовать в закупках через натовскую систему. Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас не только раскритиковала "50 дней" – мол, почему так долго – но и прямо сказала: где Соединенные Штаты? Да, они производят оружие, но Европа за это платит, транспортирует, организует. Чувствуется раздражение и даже определенное разделение. Вы уже упомянули Германию, норвежскую группу, Британию. Балтийцы, видимо, тоже поддержат. А вот Чехия уже заявила: мы заняты другим. Италия также сказала, что нет возможности тратить деньги. То есть вопрос – не раскалывается ли Европа в реакции на поведение Трампа?

– Нет, Европа не делится по тем линиям, о которых вы говорите. Потому что главный вопрос – Patriot все равно надо получить. И мощностей в Европе не хватает, чтобы быстро произвести аналоги – например, тот же SAMP/T с ракетами к нему. Поэтому Германия, норвежская группа – они выполняют одну задачу. Но стратегически и Каллас, и Мерц, и Макрон, и президент Чехии Петер Павел – все понимают: Европа должна обеспечить себе полную автономность. И обратите внимание – каждый день появляются новости во французской, немецкой, британской прессе: испытали новый комплекс, новую ракету, новую пусковую.

– И еще – массово подписывают договоры о совместном производстве.

– Да. Наращивается технологический потенциал и расширяется производственная база. Даже тот самый словацкий премьер Фицо – он там прыгает, кричит, но прекрасно знает: Словакия задействована в механизмах снабжения. Просто он не может выйти на трибуну и честно сказать, что участвует в системе поддержки Украины. Потому что еще вчера он был личным массажистом московского фюрера. Но деньги он получает. Только озвучить этого не может.

Реальное разделение Европы проходит не по линии "кто производит, кто покупает". А по линии – кто союзник Европейской унии, а кто ее противник. К противникам относится Венгрия. И, так же, Фицо. Но, например, в Венгрии сейчас все висит на тонком волоске – примерно 50 на 50 в настроениях населения. Я думаю, после победы оппозиции (а она – неизбежна) ситуация изменится кардинально.

– А где еще есть угрозы?

– Были попытки стратегического переворота в Польше – и потерпели поражение. Ситуация с польским ультраправым Брауном четко продемонстрировала: ультраправые популистские взгляды рано или поздно рассыпаются в прах. Что еще? Heritage Foundation сейчас пытается организовать переворот во французской политике. Вся команда Трампа давит. Отсюда и нервное поведение Макрона – он видит, как пытаются вытащить Ле Пен. Но она уже не тянет. Судебные решения отрезают ее от серьезной игры, а Бардела – это не тот товар. Так что Европа не монолит, но и не осколки. Есть те, кто ведет: немцы, норвежская группа, британцы, балтийцы. Есть те, кто крутит носом. И есть те, кто молча работает.

Обратите внимание, как европейские информационные агентства отреагировали на все эти заявления. Довольно скептически. Очень скептически, я бы даже сказал. Даже консервативные издания, которые, разумеется, априори скептические, – и те, в частности некоторые обозреватели, пытались хоть что-то найти положительное

– Создается впечатление, что они просто цепляются за надежду...

– Да, скорее это похоже на попытку найти что-то. Поиск. Но не ответов в стиле Дональда Трампа. Европа же видит: ситуация обостряется. Ландшафт безопасности стремительно ухудшается. И это заметно – буквально каждый день. То какая-то диверсия, то неизвестные группы, то диверсанты, то очередная "инцидентная" операция. То столкновения на море, то провокации в воздухе. Это все – сигналы. Европа начинает разгоняться. И я бы, честно говоря, оптимистичнее смотрел на ее потенциал, чем это сейчас модно изображать. Европу привыкли недооценивать, но зря. Сегодня она вкладывается. Это видно по бюджетам, по объемам продукции, по темпам научных разработок.

– Относительно реакции России на заявления Трампа. С одной стороны, министр иностранных дел РФ Лавров фактически насмехается: мол, то было 24 часа, потом 100 дней, теперь 50 – это все несерьезно. Говорит: мы "СВО" так называемое, будем продолжать и пытаться устранить "первопричины". А с другой стороны – Медведев, аватар Путина, заявляет, что Россия "не заметила" ультиматума Трампа. Но так не заметила, что аж целое сообщение в опубликовал, который разнесли все кремлевские каналы. То есть – или не заметили, или заметили. Выберите что-то одно. По вашему мнению: для России это болезненно, или очередная пустота? Конечно, война не закончится. Конечно, Путин не пойдет на переговоры. Тем более – серьезные. Но есть ли в этом какая-то болевая точка для них в перспективе?

– Пока что – нет. Для России это ничего пока что не значит. Кто почувствует? Украина – через несколько недель. Когда начнут больше сбивать баллистики. А Россия тем временем будет продолжать силовое давление. И правильно говорят те, кто подчеркивает: фюрер понимает только силу. Второе – почти незаметная, но очень показательная фраза переговорщика Путина - Дмитриева: мол, диалог будет продолжаться. Плюс – встреча Рубио и Лаврова в Куала-Лумпуре. Симптоматично. Потому что видите, как все синхронизировано: сегодня Трамп говорит одно, через несколько часов – уже встреча, и там звучит совсем другое. Новые подходы, новое видение... А потом Трамп на второй день – еще одно говорит. Но Вашингтон будет смотреть на реакцию своего избирателя – это главное и как ведет себя Москва. Что она делает. К слову, она уже ищет, как достучаться до уха Дональда Трампа и как инсценировать имитацию переговорного процесса. Обратите внимание, какая была первая реакция: Только Трамп что-то заявил – Москва тут же: "Киев блокирует переговоры". Потом Лавров: "Европа запрещает Украине договариваться". Театр. Чистая постановка. Просто имитация. А Дональду Трампу нужна именно эта имитация. Чтобы можно было сказать: прошло 50 дней, ну, давайте еще 30. Потом – еще 10. И так далее.

С одной стороны, хорошо, что лед тронулся, и помощь Украине пошла. С другой – Европа должна срочно форсировать развитие своего оборонно-промышленного комплекса. Потому что Россия свое преступное дело – как бы она это не называла – продолжит.

– То есть получается, что сейчас в "стамбульский формат" нам лучше не лезть? Потому что это только даст повод Москве "подсунуть" Трампу на ухо, мол, Россия прислушалась к ультиматуму и хочет переговоров. Да?

– Абсолютно. Сейчас каждое действие Украины должно согласовываться с европейцами и четко подаваться Дональду Трампу. Постоянно. Чтобы не оставить ни одной щели, через которую протянет ветер из Москвы.