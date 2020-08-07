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В Затоке вспыхнул пожар на базе отдыха: есть угроза взрыва. Видео

Ольга Липич
Ольга Липич
Одесса
10,3 т.
В Затоке вспыхнул пожар на базе отдыха: есть угроза взрыва. Видео

В Затоке вспыхнул пожар на базе отдыха.

На популярном курорте в Одесской области Затоке в пятницу, 7 августа, произошел пожар на одной из баз отдыха.

Как сообщает Telegram-канал "Одесса INFO", пожар разгорелся утром на базе отдыха "Голубой огонек". По словам очевидцев, слышны взрывы, в эпицентре пожара находятся газовые баллоны.

Отдыхающие пытались самостоятельно гасить огонь, но масштабы пожара не позволяют это сделать. От огня трещит шифер на строениях. Пожар грозит перекинуться на базу "Шелковик".

УкраинаОдессапожар
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