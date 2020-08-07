У Затоці спалахнула пожежа на базі відпочинку: була загроза вибуху. Відео

На базі відпочинку "Блакитний вогник" в Затоці спалахнула пожежа
Як розповіли очевидці, були чутні вибухи, в епіцентрі пожежі знаходилися газові балони
Від вогню тріщав шифер на будівлях
У ДСНС повідомили, що пожежу локалізували, причини встановлюються
У Затоці спалахнула пожежа на базі відпочинку.
На популярному курорті в Одеській області Затоці в п'ятницю, 7 серпня, трапилася пожежа на одній з баз відпочинку.
Як повідомляє Telegram-канал "Одеса INFO", пожежа розгорілася вранці на базі відпочинку "Блакитний вогник". За словами очевидців, були чутні вибухи, в епіцентрі пожежі знаходилися газові балони.
Відпочиваючі намагалися самостійно гасити вогонь, але масштаби пожежі не дозволяли це зробити. Від вогню тріщав шифер на будівлях. Пожежа загрожувала перекинутися на базу "Шовковик".
У пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області інформацію підтвердили. Пожежу було локалізовано.
Відео: "Одеса INFO"
Як повідомляв OBOZREVATEL , в Новій Каховці Херсонської області 5 липня трапилася масштабна пожежа в житловій п'ятиповерхівці. Спочатку загорілася одна з квартир, а потім полум'я перекинулося на шиферну покрівлю.