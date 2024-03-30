В Одессе планируют открыть пляжи на летний сезон: глава ОВА рассказал об условиях

В Одессе планируют открыть городские пляжи на летний сезон-2024. Однако сначала их должны проверить соответствующие службы, чтобы пребывание у моря было безопасным для отдыхающих.

Об этом 30 марта "Суспільному рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, для открытия шести пляжей в Одессе в конце прошлого лета было две основные причины.

"Вы так называете – "пляжный сезон", мы немного по-другому видим. Это для оздоровления наших семей, семей наших воинов. Парни, которые находятся на нуле и бывают также в отпуске, приезжают и могут оздоровиться. Это первая причина. А вторая – стихийные пляжи, образовавшиеся в городе", – объяснил руководитель Одесской области.

Олег Кипер добавил, что стихийные пляжи были опасны, поэтому было принято решение оборудовать те, что "могут дать возможность людям пройти те солнечные оздоровления после проверки всеми службами, взрывными и другими, и если рядом есть укрытие".

Глава ОВА также отметил, что после майских праздников на пляжах Одессы снова станет больше людей. Чтобы открыть пляжи, необходимо проработать этот вопрос с городскими властями, военным руководством и другими службами.

"Алгоритм есть, понимаем, как это делать. Составляющая безопасности в Одессе – в последнее время очень напряженно все с этим, но по возможности будем открывать", – сказал Кипер.

В ответ на вопрос, ожидается ли в Одессе увеличение наплыва туристов, руководитель области сказал, что жизнь продолжается и видеть очереди на въезд в город в прошлом году было приятно:

"Мы для этого открывали пляжный сезон: оздоровить людей, дать городу нашему и региону нашему дыхание. Чтобы люди понимали, что, несмотря на то, что враг постоянно нас атакует, жизнь существует. И как показал прошлый год, что после того, как будет открыто в первый сезон, в Одессе появились на въезде снова очереди. Это было очень приятно".

Как сообщал OBOZ.UA, в июне 2023 года местные власти заявили, что пляжи в Одессе открываться не будут из-за полномасштабной войны и многочисленных дрейфующих мин в море, однако 12 августа было объявлено об открытии шести пляжей в черте города. В мэрии пообещали, что в дальнейшем откроют больше пляжей.

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