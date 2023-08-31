Бархатный сезон в Одессе: какие пляжи можно посетить в 2023 году

Одесса – украинская жемчужина на берегу моря, чья красота и колоритность известна далеко за пределами нашего государства. Здесь прекрасно все: старые улочки с невысокими домами, набережные, исторические постройки, современные кварталы, живописные парки и шумные бары.

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Однако долгое время этот курорт был недоступен для туристов. К счастью, в этом году городские власти открыли целых шесть пляжей, поэтому можно снова нежиться под традиционные возгласы: "Пахлава, кукуруза, черноморские креветки".

Так где же можно поплавать в Одессе во время бархатного сезона.

Пляж Калетон

Если вы хотите найти спокойную зону отдыха в пределах города, где будет мало туристов и много пространства, тогда вам следует обратить внимание на Калетон. Это относительно новый пляж, который обрадует вас хорошей организацией отдыха. Здесь есть все необходимое: чистый песок, шезлонги, пляжные зонтики, ресторанчики с вкусными блюдами из морепродуктов.

Важно отметить, что Калетон – обладатель отличия "Голубой флаг". Его дают чистейшим пляжам мира, безопасным для посетителей.

Кстати, семьям с детьми здесь тоже будет комфортно, ведь здесь обустроены игровые зоны, где малыши могут поиграть. Вход в море довольно полог, что тоже хорошо для таких туристов.

Инклюзивный пляж

Эту зону отдыха в Одессе открыли менее чем за год до войны – в 2021 году. Находится она по соседству с Калетоном, о котором мы писали выше.

Этот пляж особенный тем, что им могут воспользоваться люди с инклюзией. Для этого здесь обустроили специальные дорожки, лифт, пандусы для спуска в воду.

Раньше здесь проходили разнообразные развлекательные мероприятия для детей. Однако, долгое время эта зона была закрыта для посетителей, как и другие пляжи Одессы. В настоящее время он открыт для жителей и гостей города.

Муниципальный пляж (район 14 Фонтана)

Еще один популярный среди туристов пляж, который теперь можно посещать. Он не выделяется чем-то особенным, но имеет хорошее расположение возле большого количества баз отдыха. Берег пляжа - песчаный, так что здесь можно вдоволь нежиться под ярким солнышком.

Кстати, в районе 14 станции Большого Фонтана находится множество спортивных площадок, на которых можно поиграть в футбол и волейбол. Это большой плюс для любителей активного отдыха.

Пляж "Икра"

Это место любят одесситы и туристы. Находится оно на 13 станции Большого Фонтана, так что до него не сложно добраться.

Здесь есть все необходимое для хорошего отдыха: много места, шезлонги, чистое пространство, теплый песок и большой ресторан рядом.

Отдыхают здесь, как правило, совершенно разные люди: от семейных пар до молодежных компаний. Так что скучно здесь не бывает. Кстати, если после загара и плавания вам захочется прогуляться, то для этого идеально подходит Фонтанская улица, которая вечером имеет особый антураж.

Пляж "Чайка"

Один из самых популярных пляжей Одессы находится на 10-й станции Большого Фонтана. Его любят за относительную близость к центру Одессы, хорошую инфраструктуру и удобства для гостей.

К береговой линии ведет широкая лестница, оборудованная пандусом. На самой же зоне отдыха вы увидите обширную территорию, значительная часть которой заполнена шезлонгами. Однако и собственный коврик здесь есть где разместить. Рядом раздевалки, большое количество заведений питания, магазинчики, где можно купить сувениры, купальники и все для плавания. В общем, это удобный и красивый пляж.

Муниципальный пляж (район 10 Фонтана)

Еще один бесплатный пляж, который нравится туристам. К нему, как и к "Чайке" ведет лестница, так что спуститься сюда с велосипедом или детской коляской будет проблематично.

Снизу вас будет ждать просторная зона отдыха, часть которой занята шезлонгами, а другая абсолютно свободна для тех, кто хочет самостоятельно самостоятельно обустроить себе место для отдыха. Рядом находятся заведения питания, которые работают с утра до самого вечера.

Меры безопасности

Не стоит забывать, что Одесса постоянно страдает от вражеских обстрелов. Поэтому важно позаботиться о себе и своих родных. Власти города подчеркивают, что на пляжах запрещено находиться во время воздушной тревоги, а также до 8 утра и после 10 вечера. В случае, если в зоне отдыха будет обнаружен подозрительный предмет, люди должны организованно покинуть территорию и вызвать на место специальные службы. Также следует обращать внимание и на естественные угрозы, в частности на штормы от двух баллов.

Напомним, что сейчас для людей доступны только пляжи. Береговые сооружения, в частности пирсы и волноломы, находятся под запретом.

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