В Одессе официально открыли пляжи для купания: список и график

Муниципальные власти Одессы торжественно объявили открытие нескольких пляжей в черте города. В прибрежной зоне спасательные станции провели экспертизу воды Черного моря, а также убедились в отсутствии российских мин.

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Об этом сообщило издание Думская. Всего в городе будет функционировать шесть пляжей, но в мэрии утверждают, что в дальнейшем их станет больше.

Список городских пляжей, открытых для отдыхающих:

"Калетон" на Шампанском переулке;

Инклюзивный пляж;

муниципальные пляжи на 10-й и 14-й станции Фонтана;

"Икра";

"Чайка".

Находиться на пляжах можно с 08:00 до 20:00 ежедневно. Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от двух баллов, на береговых сооружениях на спасательных станциях будет вывешиваться красный флаг, что предусматривает запрет на нахождение в воде.

Напомним, что проблема запрета купаться и отдыхать на городских пляжах бередит души одесситов еще с начала сезона. Тогда власти региона утверждали, что подвергать риску население никто не будет, а после того как произошло загрязнение Черного моря из-за подрыва Каховской дамбы на Херсонщине вопрос, казалось, был окончательно закрыт.

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад под Одессой штормовые волны прибили мину к берегу. Через некоторое время она детонировала, повредив дом на побережье.

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