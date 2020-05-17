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17 травня • оновлено в 20:03
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/ Одеса

В Одесі від коронавірусу померли лікар і директорка школи

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В Одесі за останню добу померли лікар-реаніматолог міської лікарні №10 і директриса школи №1.

Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

"Пішли з життя 74-річна пенсіонерка та 47-річний лікар-реаніматолог міської лікарні №10. У цій лікарні медики щодня протистоять коронавірусу і рятують пацієнтів", – написав він.

В Одесі зафіксовано два летальних випадки пацієнтів із коронавірусом

В Одесі зафіксовано два летальних випадки пацієнтів із коронавірусом

Також повідомляється, що за минулу добу в Одесі COVID-19 підтвердили у 12 пацієнтів. Загальна кількість інфікованих у місті становить 156 осіб, в області – 746.

Найбільше хворих у Подільському районі – 356 випадків.

Усього в місті зафіксовано п'ять смертей від COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні COVID-19 заразилися 18 291 осіб. Померли 514 пацієнтів, одужали – 5116.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Максим Куций
Місце
Україна Одеса
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 291.

    Вилікувалися: 5116. Померли: 514.

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