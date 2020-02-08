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8 февраля • обновлено в 23:27
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В Одессе горе-угонщик попался из-за нелепого прокола: детали

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В Одессе 38-летний мужчина попытался похитить авто, но не смог его завести. На помощь он вызвал эвакуатор.

Как сообщила полиция Одесской области, для проникновения в чужое транспортное средство горе-вор использовал отмычку.

Отмечается, что иномарка принадлежит 21-летнему мужчине, который сообщил о ее исчезновении в Портофранковское отделение полиции. Уже на следующий день правоохранители задержали злоумышленника.

Набор отмычек, изъятый при задержании

Набор отмычек, изъятый при задержании

Нацполиция Одесской области

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Выяснилось, что он продал автомобиль на запчасти. Невредимым полицейские изъяли транспортное средство и вернули законному владельцу.

"Неправомерные действия фигуранта квалифицированы по ч.1 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – до пяти лет лишения свободы", – рассказал заместитель начальника Портофранковского ОП Константин Стариченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 29 января три вооруженных разбойников напали на автомобиль инкассаторов, похитили его и забрали 700 тыс. грн. Их задержала полиция.

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Автор
Марина Погорилко
Место
Украина Одесса
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