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9 лютого • оновлено в 03:11
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В Одесі горе-викрадач попався через безглуздий прокол: деталі

1.6т
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В Одесі 38-річний чоловік спробував викрасти авто, але не зміг його завести. На допомогу він викликав евакуатор.

Як повідомила поліція Одеської області, для проникнення в чужий транспортний засіб горе-злодій використав відмичку.

Зазначається, що іномарка належить 21-річному чоловіку, який повідомив про її зникнення до Портофранківського відділення поліції. Вже наступного дня правоохоронці затримали зловмисника.

Набір відмичок, вилучений при затриманні

Набір відмичок, вилучений при затриманні

Нацполіція Одеської області

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З'ясувалося, що він продав автомобіль на запчастини. Неушкодженим поліцейські вилучили транспортний засіб і повернули законному власнику.

"Неправомірні дії фігуранта кваліфіковані за ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортного засобу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї статті, - до п’яти років позбавлення волі", – розповів заступник начальника Портофранківського ВП Костянтин Стариченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 29 січня троє озброєних розбійників напали на автомобіль інкасаторів, викрали його і забрали 700 тис. грн. Їх затримала поліція.

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Україна Одеса
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