В Одесі горе-викрадач попався через безглуздий прокол: деталі

В Одесі 38-річний чоловік спробував викрасти авто, але не зміг його завести. На допомогу він викликав евакуатор.

Як повідомила поліція Одеської області, для проникнення в чужий транспортний засіб горе-злодій використав відмичку.

Зазначається, що іномарка належить 21-річному чоловіку, який повідомив про її зникнення до Портофранківського відділення поліції. Вже наступного дня правоохоронці затримали зловмисника.

Набір відмичок, вилучений при затриманні Нацполіція Одеської області

З'ясувалося, що він продав автомобіль на запчастини. Неушкодженим поліцейські вилучили транспортний засіб і повернули законному власнику.

"Неправомірні дії фігуранта кваліфіковані за ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортного засобу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї статті, - до п’яти років позбавлення волі", – розповів заступник начальника Портофранківського ВП Костянтин Стариченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 29 січня троє озброєних розбійників напали на автомобіль інкасаторів, викрали його і забрали 700 тис. грн. Їх затримала поліція.

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