Сотни рестораторов вышли на митинг в Одессе из-за усиления карантина. Фото и видео

В ночь на 16 июля в центре Одессы прошла акция протеста из-за усиления карантина. Работники отельно-ресторанного бизнеса недовольны решением властей о запрете работы ресторанам и другим заведениям с 23:00 до 7:00.

Люди принесли на Приморский бульвар пустые стулья – символ пустых ресторанов, а в руках держали плакаты и скандировали "Нет запрету 23!", сообщает "Думская" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В акции приняли участие около тысячи человек, отметил журналист Андрей Павловский в своем Telegram-канале.

В Одессе прошел ночной митинг timer-odessa.net

Выразить свое недовольство пришел известный одесский ресторатор Савелий Либкин. Он не понимает, почему власти решили, что коронавирус опаснее ночью, а бизнес из-за странного запрета должен нести убытки.

"Как будто вирус в 22:59 спит, а в 23:00 просыпается", – возмутился Либкин.

На акцию протеста вышли около тысячи человек Думская

Рестораторы требовали отменить запрет timer-odessa.net

"Вчера они ограничили работу заведений до 23:00, а завтра запретят работать после 18:00. Но потом будет уже поздно", – сказали организаторы акции.

Участники акции держали в руках плакаты timer-odessa.net

В Одессе прошел митинг из-за ужесточения карантина timer-odessa.net

Люди не понимают, почему коронавирус опаснее ночью timer-odessa.net

В акции приняли участие много людей timer-odessa.net

Митинг в центре Одессы Думская

Акция протеста собралась ночью Думская

Как писал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин в Украине продлят еще минимум на месяц после 31 июля.